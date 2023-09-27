Москва, 27 сентября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Российскике космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американский астронавт Фрэнк Рубио перешли с Международной космической станции (МКС) на борт корабля «Союз МС-23», сообщили 27 сентября в Роскосмосе.

Роскосмос

«Люки между бытовым отсеком корабля «Союз МС-23» и МКС закрыты», — говорится в Telegram-канале госкорпорации.

В 10:55 ожидается расстыковка от модуля «Причал» и МКС. Прокопьев, Петелин и Рубио возвращаются на Землю после годового полёта.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября прибывшие на корабле «Союза МС-24» на МКС космонавты из России и США Олег Кононенко, Николай Чуб и Лорал О’Хара успешно перешли на Международную космическую станцию. Прибывшие на МКС космонавты пробудут на станции в течение года.