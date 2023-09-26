26 сентября на общевойсковом полигоне «Сергеевский» в Приморье начались международные антитеррористические учения. Помимо российских солдат и офицеров, в маневрах участвуют военные из стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Упоминается участие военнослужащих из Индии, Китая, Индонезии, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Мьянмы, Малайзии, Таиланда, Филиппин и Брунея.

Юрий Смитюк/ТАСС

Учения стали частью диалога «СМОА плюс» — формата взаимодействия стран АСЕАН с другими Тихоокеанскими странами.

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Учения проходят в два этапа, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа. Первый, с участием международной команды высших офицеров, подразумевает «мозговой штурм» — выработку замысла и решения по проведению учебной антитеррористической операции. «На втором этапе воинские контингенты стран в составе многонациональной группировки войск» отработают навыки на полигоне «Сергеевский».

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Всего в учениях принимают участие около 700 военнослужащих, самолеты штурмовой авиации, вертолеты армейской авиации, боевые беспилотники, танки, бронетранспортеры и другая военная и специальная техника Восточного военного округа.

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Учения проходят на фоне курса США на развитие проамериканских блоков AUKUS и QUAD в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти планы Вашингтона 26 сентября упомянул глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Юрий Смитюк/ТАСС Штурмовики Су-25 ВКС РФ

Министр обороны отметил — для обеспечения постоянной готовности войска Восточного военного округа наращивают оперативную и боевую подготовки. Шойгу в том числе упомянул учение «Север. Взаимодействие — 2023», которое прошло совместно с армией КНР.