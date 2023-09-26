Москва, 26 сентября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. США взяли курс на развитие блоков AUKUS и QUAD в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Россия проводит учения на Дальнем Востоке для обеспечения постоянной готовности защищать свои интересы. Об этом 26 сентября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Для усиления своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе Вашингтон взял курс на развитие военных блоков, таких как AUKUS и QUAD», — заявил он в ходе заседания коллегии Минобороны России.

Шойгу отметил, что для обеспечения постоянной готовности к защите национальных интересов войска Восточного военного округа наращивают мероприятия оперативной и боевой подготовки.

Министр обороны напомнил, что в июне состоялось оперативное учение Тихоокеанского флота, к нему были привлечены свыше 60 судов и кораблей обеспечения, в июле проводилось учение «Север. Взаимодействие-2023» совместно с КНР, а 25 сентября завершилось учение «Финвал-2023» под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Николая Евменова.

Как передавало ИА Регнум, в Приморье на общевойсковом полигоне «Сергеевский» Восточного военного округа начались совместные международные антитеррористические учения воинских формирований Вооружённых сил России и сил государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнёров по диалогу «СМОА плюс».

К учению были привлечены органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. Для отработки совместных действий в составе многонациональной группировки войск приглашены были оперативные группы и воинские контингенты вооружённых сил Таиланда, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии, государства Бруней-Даруссалам, Камбоджи, Малайзии, Республики Союз Мьянма, Лаоса, Филиппин.