Владивосток, 26 сентября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В Приморье на общевойсковом полигоне «Сергеевский» Восточного военного округа начались совместные международные антитеррористические учения воинских формирований Вооружённых сил России и сил государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнёров по диалогу «СМОА плюс». Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кадр из видео. Министерство обороны России

Отмечается, что учения проводятся для укрепления и продвижения регионального взаимодействия в области противодействия терроризму, повышения уровня оперативного взаимодействия между государствами АСЕАН и их диалоговыми партнёрами в области противодействия терроризму, обмена опытом в области борьбы с терроризмом.

В Минобороны уточнили, что учение будет проходить в два этапа. На первом этапе будет определён замысел, выработано решение на проведение антитеррористической операции. На втором этапе воинские контингенты государств отработают совместные практические действия в ходе проведения антитеррористической операции на полигоне «Сергеевский».

К учению были привлечены органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. Для отработки совместных действий в составе многонациональной группировки войск приглашены были оперативные группы и воинские контингенты вооружённых сил Вьетнама, Китая, Индии, Индонезии, Камбоджи, государства Бруней-Даруссалам, Малайзии, Лаоса, Республики Союз Мьянма, Филиппин и Таиланда.

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Как передавало ИА Регнум, на северо-востоке России под руководством главкома ВМФ адмирала Николая Евменова начались масштабные военные учения «Финвал-2023» по защите Северного морского пути. В ведомстве отметили, что учения проходят в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка. В них принимают участие силы Тихоокеанского флота. В Минобороны подчеркнули, что манёвры носят оборонительный характер.

В августе под руководством Евменова прошли военно-морские учения «Океанский щит — 2023» в Балтийском море. На них проверили готовность сил флота защитить национальные интересы России в этом районе.

На учениях задействовали более 30 боевых кораблей и катеров, 30 летательных аппаратов, 20 судов поддержки и около 6 тыс. военнослужащих. В ходе манёвров провели более 200 упражнений, в том числе отработали практическое применение оружия.