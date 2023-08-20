Спустя пару месяцев после перехода аргентинца Лионеля Мессии в «Интер Майами» (США) футболист заработал новый трофей, победив в финале Кубка лиг, и стал самым титулованным футболистом в мире.

TASS/EPA/MARK HUMPHREY
Кубок лиг: «Нэшвилл» — «Интер Майами» — 1:1

В ночь на воскресенье, 20 августа, чемпион мира завоевал 44-й трофей в карьере — Leagues Cup. Это стало возможно благодаря победе «Интер Майаями» над «Нэшвиллом». Матч в целом выдался нервным — основное время завершилось вничью (1:1). Дополнительные таймы тоже победителя не выявили, и лишь в серии пенальти новый клуб Месси смог одолеть соперников — 10:9.

TASS/EPA/MARK HUMPHREY
©TASS/EPA/MARK HUMPHREY
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси
TASS/EPA/MARK HUMPHREY

Месси объявил о переходе в «Интер» из ПСЖ в июне. Пока аргентинец не провел ни одного матча в Главной североамериканской лиге (МЛС) — встречи команды из Майами в чемпионате переносились из-за участия в Кубке лиг.

TASS/EPA/MARK HUMPHREY
TASS/EPA/MARK HUMPHREY
TASS/EPA/MARK HUMPHREY
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С Месси команда выиграла семь матчей подряд и завоевала свой первый трофей в истории. Однако впереди ещё долгий путь. «Интеру» и Месси предстоит выбраться со дна таблицы МЛС и постараться попасть в плей-офф. От зоны плей-ин (отборочного турнира за попадание в плей-офф) флоридцев отделяет 12 очков. Отыграть такое отставание в конце сезона не представляется простой задачей.

TASS/EPA/MARK HUMPHREY
TASS/EPA/MARK HUMPHREY
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси
TASS/EPA/MARK HUMPHREY
TASS/EPA/MARK HUMPHREY

Однако это не омрачает достижения для самого 46-летнего аргентинца.

Он возглавил список самых титулованных футболистов мира.

  1. Лионель Месси (Аргентина) — 44 трофея

  2. Дани Алвес (Бразилия) — 43 трофея

  3. Хоссам Ашур (Египет) — 39 трофеев

  4. Максвелл (Бразилия) — 37 трофеев

  5. Андрес Иньеста (Испания) — 37 трофеев

  6. Жерар Пике (Испания) — 37 трофеев

Кроме того, Месси занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Его опережают только эквадорец Леонардо Кампана (16 голов в 52 играх) и завершивший карьеру Гонсало Игуаин (29 забитых мячей в 70 встречах).