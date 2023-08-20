Спустя пару месяцев после перехода аргентинца Лионеля Мессии в «Интер Майами» (США) футболист заработал новый трофей, победив в финале Кубка лиг, и стал самым титулованным футболистом в мире.

TASS/EPA/MARK HUMPHREY Кубок лиг: «Нэшвилл» — «Интер Майами» — 1:1

В ночь на воскресенье, 20 августа, чемпион мира завоевал 44-й трофей в карьере — Leagues Cup. Это стало возможно благодаря победе «Интер Майаями» над «Нэшвиллом». Матч в целом выдался нервным — основное время завершилось вничью (1:1). Дополнительные таймы тоже победителя не выявили, и лишь в серии пенальти новый клуб Месси смог одолеть соперников — 10:9.

TASS/EPA/MARK HUMPHREY

©TASS/EPA/MARK HUMPHREY Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси

TASS/EPA/MARK HUMPHREY

Месси объявил о переходе в «Интер» из ПСЖ в июне. Пока аргентинец не провел ни одного матча в Главной североамериканской лиге (МЛС) — встречи команды из Майами в чемпионате переносились из-за участия в Кубке лиг.

TASS/EPA/MARK HUMPHREY

TASS/EPA/MARK HUMPHREY

TASS/EPA/MARK HUMPHREY Футболист Дэвид Бекхэм

С Месси команда выиграла семь матчей подряд и завоевала свой первый трофей в истории. Однако впереди ещё долгий путь. «Интеру» и Месси предстоит выбраться со дна таблицы МЛС и постараться попасть в плей-офф. От зоны плей-ин (отборочного турнира за попадание в плей-офф) флоридцев отделяет 12 очков. Отыграть такое отставание в конце сезона не представляется простой задачей.

TASS/EPA/MARK HUMPHREY

TASS/EPA/MARK HUMPHREY Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси

TASS/EPA/MARK HUMPHREY

TASS/EPA/MARK HUMPHREY

Однако это не омрачает достижения для самого 46-летнего аргентинца.

Он возглавил список самых титулованных футболистов мира.

Лионель Месси (Аргентина) — 44 трофея Дани Алвес (Бразилия) — 43 трофея Хоссам Ашур (Египет) — 39 трофеев Максвелл (Бразилия) — 37 трофеев Андрес Иньеста (Испания) — 37 трофеев Жерар Пике (Испания) — 37 трофеев

Кроме того, Месси занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Его опережают только эквадорец Леонардо Кампана (16 голов в 52 играх) и завершивший карьеру Гонсало Игуаин (29 забитых мячей в 70 встречах).