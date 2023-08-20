Вашингтон, 20 августа, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба «Интер Майами» (США) Лионель Месси стал самым титулованным футболистом мира. Об этом сообщили в Главной футбольной лиге (MLS).

Global Look Press/Alejandro Salazar/Keystone Press Agency Футболист Лионель Месси

Так, в составе клуба 36-летний футболист стал обладателем Кубка лиг. Для аргентинского нападающего титул стал 44-м в карьере.

До этого рекорд принадлежал бразильскому защитнику Дани Алвесу, за свою карьеру он стал обладателем 43 трофеев.

Как сообщало ИА Регнум, футболисты «Интер Майами» впервые выиграли в финальном матче Кубка лиг, обыграв команду «Нэшвилл».

В основное время победитель не определился (1:1). Команда — обладатель Кубка лиг стала известна после серии пенальти, в которой сильней оказался «Интер Майами» (10:9).

Дважды аргентинец становился чемпионом Франции и единожды выиграл суперкубок страны в составе ПСЖ. Десять раз Месси становился чемпионом Испании, по семь раз победителем Суперкубка Испании и кубка страны, по несколько раз побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, играя за «Барселону». В 2021 году футболист в седьмой раз получил приз как лучший игрок года.