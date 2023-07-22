В Москве 22 июля произошёл прорыв трубы с кипятком в торговом центре «Времена года».

Инцидент случился по адресу: Кутузовский проспект, дом 48, строение 1. На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб.

Александр Щербак/ТАСС

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие с ожогами. Глава столицы выразил соболезнования родным и близким погибших.

По данным ИА Регнум, излив кипятка произошёл в гастрономе, погибшие являются сотрудниками магазина.

Александр Щербак/ТАСС

РИА Новости/Григорий Сысоев

РИА Новости/Григорий Сысоев

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время городские службы ликвидируют последствия прорыва трубы с горячей водой.

Александр Щербак/ТАСС

РИА Новости/Григорий Сысоев

Александр Щербак/ТАСС

РИА Новости/Григорий Сысоев

Александр Щербак/ТАСС

В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что временно закрыт съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ «Времена года» в связи с проведением спасательных работ. При этом уточнили, что общее движение транспорта по Кутузовскому проспекту не затруднено.

РИА Новости/Григорий Сысоев Сотрудники экстренных служб и скорой медицинской помощи во время госпитализации женщины из ТЦ «Времена года»

РИА Новости/Григорий Сысоев

РИА Новости/Григорий Сысоев Сотрудники экстренных служб во время госпитализации женщины из ТЦ «Времена года»

Александр Щербак/ТАСС

Ранее в Сети появились видеозаписи с места ЧП. На кадрах видно, что рядом с ТЦ работают несколько бригад скорой помощи, которые оказывают помощь пострадавшим людям на месте, минимум троих человек увезли в больницу.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.