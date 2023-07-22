Прорыв трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве
В Москве 22 июля произошёл прорыв трубы с кипятком в торговом центре «Времена года».
Инцидент случился по адресу: Кутузовский проспект, дом 48, строение 1. На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники экстренных служб.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие с ожогами. Глава столицы выразил соболезнования родным и близким погибших.
По данным ИА Регнум, излив кипятка произошёл в гастрономе, погибшие являются сотрудниками магазина.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время городские службы ликвидируют последствия прорыва трубы с горячей водой.
В столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказали, что временно закрыт съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ «Времена года» в связи с проведением спасательных работ. При этом уточнили, что общее движение транспорта по Кутузовскому проспекту не затруднено.
Ранее в Сети появились видеозаписи с места ЧП. На кадрах видно, что рядом с ТЦ работают несколько бригад скорой помощи, которые оказывают помощь пострадавшим людям на месте, минимум троих человек увезли в больницу.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.