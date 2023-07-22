Москва, 22 июля, 2023, 16:44 — ИА Регнум. В Москве городские службы ликвидируют последствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года», сообщили 22 июля в пресс-службе ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Городские службы проводят работы по адресу: Кутузовский проспект, д. 48, стр. 1 по устранению вытекания горячей воды, произошедшего на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру», — говорится в сообщении.

В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали пять человек, всем им оказывается медицинская помощь. Все службы городского хозяйства работают на месте аварии, добавили там.

Как сообщало ИА Регнум, на опубликованных кадрах видно, что рядом с ТЦ работают несколько бригад скорой помощи, которые оказывают помощь пострадавшим людям на месте, минимум троих человек увезли в больницу. Многие люди получили ожоги ног из-за прорыва трубы, вода мгновенно хлынула на пол.