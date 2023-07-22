Москва, 22 июля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Появились первые кадры с места прорыва трубы с кипятком в торговом центре «Времена года» на западе Москвы.

Александр Щербак/ТАСС

На кадрах, опубликованных в «Известиях», видно, что рядом с ТЦ работают несколько бригад скорой помощи, которые оказывают помощь пострадавшим людям на месте, минимум троих человек увезли в больницу. Многие люди получили ожоги ног из-за прорыва трубы, вода мгновенно хлынула на пол.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3821270" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры с места прорыва трубы в ТЦ «Времена года» в Москве

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл 22 июля по адресу: Кутузовский пр-т, д. 48, с. 1. Предварительно, 20 посетителей заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка. На месте работают экстренные службы.

Очевидцы сообщают, что прорыв произошёл на втором этаже, после чего кипяток стал заливать помещения ниже.

В экстренных службах информировали, что при прорыве горячего водопровода в ТЦ травмы получили несколько десятков человек.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.