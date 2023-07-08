В Узбекистане 9 июля пройдут досрочные выборы президента страны. Участие в них примут четыре кандидата, в том числе действующий глава государства Шавкат Мирзиёев.

Остальные претенденты менее известны широкой публике. Борьбу за президентское кресло ведут бывший министр образования Улугбек Иноятов, действующий заместитель председателя Верховного суда Робахон Махмудова, а также кандидат от Экологической партии, бывший лесник Абдушукур Хамзаев.

Владимир Смирнов/ТАСС

Досрочные выборы президента в Узбекистане объявили после проведения конституционного референдума, состоявшегося 30 апреля. Согласно официальным заявлениям, изменения в Основной закон вносились для того, чтобы заложить фундамент «нового, процветающего Узбекистана».

Принятие новой редакции конституции Узбекистана обнулило сроки действующего главы государства, а президентский срок увеличился с пяти до семи лет. В случае успеха на выборах, Шавкат Мирзиёев может оставаться у власти до 2037 года. Ранее основной документ страны предписывал ему оставить свой пост в 2026 году.

Владимир Смирнов/ТАСС Подготовка избирательного участка к досрочным выборам президента Узбекистана

РИА Новости/Илья Питалев

Владимир Смирнов/ТАСС Баннер в Ташкенте в преддверии досрочных выборов президента Узбекистана

Предыдущие выборы в Узбекистане прошли 24 октября 2021 года. Мирзиёев одержал безоговорочную победу, набрав 80,12% голосов при явке 80,4%. На выборах в 2016 году лидер Узбекистана получил 88,6% голосов при явке 87,7%.

Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана проходило с 28 июня по 5 июля. По данным на 1 июля 2023 года, правом досрочного голосования воспользовались 376 623 избирателя. Из них 275 592 проголосовали на территории республики, а 101 031 — за рубежом.

Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Смирнов/ТАСС Баннер в Ташкенте в преддверии досрочных выборов президента Узбекистана

Завтра, 9 июля, состоится первый тур выборов. Сегодня, за день до голосования, объявлен день тишины. По всей республике действует запрет на любые виды предвыборной пропаганды и агитации.

Владимир Смирнов/ТАСС

РИА Новости/Илья Питалев

РИА Новости/Илья Питалев

Генеральный секретарь Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявил 8 июля ТАСС, что представители миссии наблюдателей от СНГ на досрочных выборах президента Узбекистана посетили все регионы республики, везде работа окружных избирательных комиссий и участков оставила положительное впечатление.