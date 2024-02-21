Материалы с тегом «Шавкат Мирзиёев»
Мирзиёев: в Узбекистане уверены в абсолютной победе Путина на выборах
В Узбекистане уверены, что на выборах президента России победит действующий глава государства Владимир Путин. Об этом заявил 21 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с российским лидером в Казани. Он выразил мнение о том, что народ России «уже проголосовал». «Мы считаем, что в...
21 февраля 2024
В Казани началась встреча Путина с президентом Узбекистана Мирзиёевым
В Казани началась встреча президента России Владимира Путина с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Путин поблагодарил президента Узбекистана за то, что он приехал на открытие международных соревнований «Игры будущего». Мероприятие получилось большое, в нём участвует 104 страны. «Я знаю...
21 февраля 2024
Президент Узбекистана примет участие в открытии «Игр будущего»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет с рабочим визитом в Казань, где примет участие в торжественной церемонии открытия «Игр будущего». Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба лидера республики. «По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Республики...
21 февраля 2024
Путин переговорил по телефону с президентом Узбекистана
Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом на брифинге 29 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Сегодня утром поговорил по телефону с узбекистанским коллегой Мирзиёевым, обсудили текущие вопросы...
29 ноября 2023
Макрон и Мирзиёев совершили прогулку по ночному Самарканду
Находясь с официальным визитом в Узбекистане, президент Франции Эммануэль Макрон совершил ночную прогулку по Самарканду. Его сопровождал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера. «По прибытии в нашу страну с официальным визитом президент Французской...
2 ноября 2023
Путин провёл неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана
Президент России Владимир Путин 17 октября по завершении серии переговоров в Пекине провёл неформальную встречу с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Лидеры России, Казахстана и...
17 октября 2023
Путин рассказал, как с коллегами «сообразили на троих» в его день рождения
Президент России Владимир Путин рассказал, что в свой день рождения пообедал вместе с лидерами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. «Коллеги приезжали, Касым-Жомарт Кемелевич и Шавкат Миромонович, мы работали, это не придуманное мероприятие, мы к этому давно шли», —...
13 октября 2023
Путин прокатил президента Узбекистана на российском внедорожнике Aurus
Президент России Владимир Путин продемонстрировал 7 октября своему коллеге из Узбекистана Шавкату Мирзиёеву возможности нового российского внедорожника Aurus. Видеозапись этого опубликовали журналисты кремлевского пула «РИА Новости» в Telegram-канале. На ней видно, что глава государства встретил...
7 октября 2023
Путин высоко оценил партнёрство России, Казахстана и Узбекистана
Президент России Владимир Путин уверен, что стратегическое партнёрство с Казахстаном и Узбекистаном продолжит развиваться. Об этом он заявил 7 октября на церемонии запуска поставок российского газа в Узбекистан. «Оперативная реализация столь масштабного, взаимовыгодного и социально значимого...
7 октября 2023
Путин, Токаев и Мирзиёев запустили поставки российского газа в Узбекистан
Президенты России, Казахстана и Узбекистана Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев дали старт началу поставок российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Торжественная церемония, посвящённая этому событию, проходит 7 октября в формате видеоконференции. Российский лидер...
7 октября 2023
В Ново-Огарёво началась церемония запуска поставок газа в Узбекистан
Президент России Владимир Путин вместе с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым принимает участие в церемонии запуска поставок российского газа, сообщили 7 октября в Кремле. «Осуществление данного проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех...
7 октября 2023
Путин и Мирзиёев подписали заявление о стратегическом партнёрстве
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев подписали совместное заявление об углубление стратегического партнёрства по итогам переговоров в Кремле. «Принятое совместное заявление нацелено на то, чтобы придать дополнительный импульс совместной работе в политической...
6 октября 2023
Мирзиёев заявил, что между Россией и Узбекистаном нет нерешённых вопросов
Отношения России и Узбекистана укрепились, вышли на новый уровень. Нерешённых вопросов между двумя странами нет, заявил 6 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. «В целом у нас нет ни одного нерешённого вопроса, мы все наши договорённости решаем», — заявил Мирзиёев на встрече с президентом...
6 октября 2023
Путин заявил об успешном развитии отношений России и Узбекистана
Отношения России и Узбекистана динамично развиваются по всем направлениям. Об этом 6 октября заявил Владимир Путин в ходе переговоров со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. «Наши отношения развиваются весьма успешно. Мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как...
6 октября 2023
В Кремле начались переговоры Путина с Мирзиёевым
В Москве начались переговоры президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева, сообщили 6 октября в Кремле. Глава Узбекистана прибыл в Россию с официальным визитом. Перед началом встречи лидеры тепло поприветствовали друг друга, пожали руки и обнялись. Президент Узбекистана 6...
новость часа
6 октября 2023
Мирзиёев заявил о необходимости кооперироваться с Россией
Тушкенту нужно кооперироваться с Москвой в нынешние сложные времена, заявил 6 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. «У нас серьёзные намерения в кооперации с Россией, потому что в это сложное время нам надо кооперироваться», —...
6 октября 2023
Путин 6 октября проведёт переговоры с Мирзиёевым
Президент России Владимир Путин 6 октября проведёт переговоры со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который будет находиться в Москве с официальным визитом. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Кремля. «Шестого октября 2023 года в Москве состоятся переговоры президента Российской...
4 октября 2023
Путин поздравил Мирзиёева с Днём независимости Узбекистана
Президент России Владимир Путин поздравил узбекского коллегу Шавката Мирзиёева с Днём независимости республики и назвал успешным развитие отношений двух стран в духе стратегического партнёрства и союзничества, сообщает 31 августа пресс-служба президента Узбекистана на своём сайте. «Отношения между...
31 августа 2023
Путин обсудил с Мирзиёевым стратегическое партнёрство с Узбекистаном
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил 9 августа Кремль. «Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении Кремля. В...
9 августа 2023
Мирзиёев принёс присягу и вступил в должность президента Узбекистана
Победивший на досрочных выборах президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принёс присягу и вступил в должность, сообщил 13 июля корреспондент ТАСС из здания Сената. Во время церемонии председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев сообщил, что на прошедших 9 июля досрочных выборах президента победу одержал...
новость часа
14 июля 2023