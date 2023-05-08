Ташкент, 8 мая, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Об этом 8 мая он заявил в ходе встречи с главами палат парламента, политических партий, органов исполнительной и судебной власти, представителями общественности.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Пользуясь полномочиями, предоставленными статьёй 128 обновлённой конституции, я подписал второй важный указ. Согласно ему, президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно», — сказал Мирзиёев.

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Ранее он подписал закон, позволяющий главе государства объявлять досрочные президентские выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля в Узбекистане прошёл референдум о поправках в конституцию. Одна из основных поправок предполагает продление полномочий президента с пяти до семи лет. Кроме того, обнуляются сроки президентства действующего главы государства.

Мирзиёев был избран президентом Узбекистана в декабре 2016 года. В октябре 2021-го он вновь одержал победу на президентских выборах.