В столичном парке Горького 1 июня прошёл общегородской выпускной, ставший рекордным по числу гостей — более 39 тысяч человек.

Вчерашние школьники прибывали на праздник и проходили в парк, как звёзды, — по красной ковровой дорожке под музыкальное сопровождение известных диджеев.

Известия/Эдуард Корниенко

К главной сцене ребята проходили через яркие арки, украшенные неоновыми вывесками «счастье», «дружба», «цель», «жизнь» и другими надписями.

Для выпускников подготовили развлекательные программы на самый разный вкус: например, театрализованное цирковое шоу, арена для которого расположилась в самом центре Пионерского пруда. Выпускники также смогли себя почувствовать членами музыкальной группы.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Известия/Эдуард Корниенко

Владимир Астапкович/РИА Новости

Все желающие смогли принять участие в спортивных и киберспортивных турнирах, создать собственные произведения искусства вместе с современными художниками, сделать снимки на память в четырех фотозонах.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Известия/Эдуард Корниенко

Сергей Карпухин/ТАСС Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время концерта в рамках праздника «Московский выпускной — 2023»

На празднике, который шёл до самого утра, выступили более 60 артистов: ST, группы «Дискотека Авария», «Блестящие», NLO и «Пицца», Shaman, Gayazov$ brother$, Niletto, Хабиб и многие другие.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Владимир Астапкович/РИА Новости

Известия/Эдуард Корниенко

Владимир Астапкович/РИА Новости

Сергей Карпухин/ТАСС

Не смог испортить праздник и накрывший город ливень. Кому-то хватило дождевиков, некоторым повезло меньше — пришлось укрываться под деревьями.

Известия/Эдуард Корниенко

Известия/Эдуард Корниенко

Порядок на празднике обеспечили сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, дежурили бригады скорой и экстренной медицинской помощи.