Вековая ретроспектива: в столице отметили День московского спорта
День московского спорта отпраздновали 1 июля в Лужниках. Масштабное торжество объединило на одной площадке ярких представителей самых разных дисциплин.
Мероприятие ознаменовало празднование 100-летия московского спорта. На крупнейшей площадке столицы представили множество спортивно-развлекательных активностей.
Цифра 100 прошла через все из них, начиная со 100 колец на стритболе, заканчивая 100 столами для настольного тенниса. Пространство вокруг комплекса превратилось в столетнюю ретроспективу достижений столичных спортсменов.
Лужники поделили между собой шахматы, футбол, мини-футбол, сайклинг, лёгкая атлетика, фигурное катание, брейк-данс, паркур, фехтование, фитнес, пейнтбол и многие другие виды спорта. Любой посетитель Дня московского спорта смог испытать свои силы, к примеру, сразившись в партию с гроссмейстером Сергеем Карякиным или занявшись растяжкой с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Камилой Валиевой.
Были и показательные выступления атлетов. Например, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах Карина Азнавурян сразились в показательном матче.
Одной из наиболее зрелищных стала площадка силовой атлетики, где именитые стронгмены и тренеры также помогли желающим почувствовать себя силачами.
Посетители смогли и просто встретиться и обменяться приветствиями со своими спортивными кумирами в особом фан-пространстве. Там же можно было и получить автографы звёзд спорта.