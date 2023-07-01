День московского спорта отпраздновали 1 июля в Лужниках. Масштабное торжество объединило на одной площадке ярких представителей самых разных дисциплин.

Кирилл Зыков/РАИ Новости Праздник московского спорта в спорткомплексе «Лужники»

Мероприятие ознаменовало празднование 100-летия московского спорта. На крупнейшей площадке столицы представили множество спортивно-развлекательных активностей.

Кирилл Зыков/РАИ Новости

Кирилл Зыков/РАИ Новости

Цифра 100 прошла через все из них, начиная со 100 колец на стритболе, заканчивая 100 столами для настольного тенниса. Пространство вокруг комплекса превратилось в столетнюю ретроспективу достижений столичных спортсменов.

Кирилл Зыков/РАИ Новости

Кирилл Зыков/РАИ Новости

Лужники поделили между собой шахматы, футбол, мини-футбол, сайклинг, лёгкая атлетика, фигурное катание, брейк-данс, паркур, фехтование, фитнес, пейнтбол и многие другие виды спорта. Любой посетитель Дня московского спорта смог испытать свои силы, к примеру, сразившись в партию с гроссмейстером Сергеем Карякиным или занявшись растяжкой с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Камилой Валиевой.

Павел Бедняков/РИА Новости Гроссмейстер Сергей Карякин участвует в празднике московского спорта в спорткомплексе «Лужники»

Были и показательные выступления атлетов. Например, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах Карина Азнавурян сразились в показательном матче.

Павел Бедняков/РИА Новости Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева на празднике московского спорта в спорткомплексе «Лужники»

Одной из наиболее зрелищных стала площадка силовой атлетики, где именитые стронгмены и тренеры также помогли желающим почувствовать себя силачами.

Кирилл Зыков/РАИ Новости Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах Карина Азнавурян в показательном фехтовальном матче на празднике московского спорта в спорткомплексе «Лужники»

Посетители смогли и просто встретиться и обменяться приветствиями со своими спортивными кумирами в особом фан-пространстве. Там же можно было и получить автографы звёзд спорта.