Материалы с тегом «Велоспорт»
Экс-главу Федерации велоспорта Украины отстранили за оскорбление членов МОК
Международный союз велосипедистов (UCI) временно отстранил бывшего президента Федерации велоспорта Украины Александра Башенко из-за оскорбительных выражений в адрес должностных лиц UCI, национальной федерации и Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 14 марта сообщила пресс-служба ICU...
14 марта 2024
Умер чемпион СССР и России по велоспорту Евгений Власов
Двенадцатикратный чемпион СССР и России по велоспорту Евгений Власов скончался в возрасте 90 лет, сообщила 25 декабря Федерация велосипедного спорта России в Telegram-канале. «С прискорбием сообщаем, что 25 декабря в возрасте 90 лет скончался Евгений Дмитриевич Власов — мастер спорта международного...
25 декабря 2023
На женском кубке Чикаго по велокроссу два первых места заняли трансгендеры
Два велосипедиста-трансгендера завоевали золотую и серебряную медали на соревнованиях по женскому велоспорту в Чикаго, сообщило 13 октября американское издание The New York Post. Первое место в женской категории Single Speed на Кубке Чикаго по велокроссу завоевала 25-летняя Тесса Джонсон, второе —...
15 октября 2023
Тренер погибших в ДТП с фурой велосипедисток не имел допуска к тренировке
Тренер группы велосипедисток, попавших в тяжёлое ДТП с фурой под Санкт-Петербургом, не имел разрешения выводить их на скоростную трассу для проведения занятия. Свои действия он ни с кем не согласовал. Об этом 7 сентября сообщил глава Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов. «Согласно информации...
7 сентября 2023
Россиянка Солозобова победила в спринте на юниорском ЧМ по велотреку
Российская спортсменка Елизавета Солозобова завоевала золото на юниорском чемпионате мира по велоспорту на треке в Кали. Об этом сообщил телеканал «Мачт ТВ». Солозобова в двух заездах победила колумбийку Стефани Куадрадо. Третьей стала китаянка Лоу Сюэхуань. Россияне на этих соревнованиях выступают...
26 августа 2023
Бельгийский велогонщик умер после аварии на тренировке
В Бельгии скончался велогонщик команды Lotto Dstny Тейл Де Декер, который получил серьёзные травмы на тренировке после столкновения с автомобилем. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе команды. «С глубокой печалью мы вынуждены объявить о кончине нашего гонщика Тейла Де Декера», ― говорится в...
25 августа 2023
Вековая ретроспектива: в столице отметили День московского спорта
День московского спорта отпраздновали 1 июля в Лужниках. Масштабное торжество объединило на одной площадке ярких представителей самых разных дисциплин. Мероприятие ознаменовало празднование 100-летия московского спорта. На крупнейшей площадке столицы представили множество спортивно-развлекательных...
1 июля 2023
Самокатчик столкнулся с велосипедистом на соревнованиях в Самаре
На соревнованиях по триатлону в Самаре самокатчик столкнулся с велосипедистом. Об этом 19 июня сообщил Telegram-канал Baza. 17 июня в Самаре прошли соревнования по триатлону «IRONSTAR 113 SAMARA 2023», которые включали в себя плавание на дистанцию 1,93 км, велогонку на 90 км и бег на 21 км. Каждый...
19 июня 2023
Велогонщик Мёдер умер на этапе гонки «Тур Швейцарии»
Смертельные травмы получил 26-летний велогонщик команды Bahrain Victorious Джино Мёдер во время многодневной гонки «Тур Швейцарии», сообщили 16 июня в пресс-службе команды. «С глубокой грустью и тяжёлым сердцем мы должны сообщить о кончине Джино Мёдера», — процитировало ТАСС сообщение команды...
16 июня 2023
В Москве из-за велогонки на время перекроют часть Садового кольца
Садовое кольцо и улицы в центре Москвы временно перекроют в связи с проведением велогонки и велофестиваля. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба департамента транспорта города Москвы в своём Telegram-канале. «Утром 21 мая в связи с проведением велогонки «Садовое кольцо» будет временно закрыто...
21 мая 2023
Российских велосипедистов допустили до соревнований в нейтральном статусе
Международный союз велосипедистов (UCI) решил допускать граждан России и Белоруссии до соревнований только в нейтральном статусе. Это заявление 3 мая распространила пресс-служба UCI. «Разрешить на строгих условиях участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря...
3 мая 2023