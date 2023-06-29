Во Франции уже вторые сутки продолжаются беспорядки, вспыхнувшие после того, как полицейские застрелили 17-летнего темнокожего подростка по имени Наэль. Инцидент произошёл в Нантере — населённом преимущественно африканцами пригороде Парижа — несколько дней назад.

EPA/YOAN VALAT/ТАСС Беспорядки в Нантере. Франция

Наэль работал водителем службы доставки. Утром 27 июня его остановили за нарушение правил дорожного движения. По версии, озвученной полицией, молодой человек (находившийся за рулём жёлтого двухдверного спорткара Mercedes AMG) решил воспользоваться полосой для общественного транспорта и не заметил двух полицейских на мотоциклах. Ажаны вынудили «Мерседес» остановиться, один из полицейских подошел вплотную к машине и достал табельное оружие.

Далее версии полиции и прессы расходятся. По словам правоохранителей, Наэль «дал по газам», и в этот момент полицейский, стоявший у капота спорткара, выстрелил водителю в грудь — «Мерседес» после этого рванул вперед и врезался в столб. Но позже было обнародовано видео, из которого сделали вывод, что угрозы наезда не было — полицейские стояли сбоку от остановившейся машины, и один из ажанов выстрелил именно в этот момент.

EPA/YOAN VALAT/ТАСС

EPA/YOAN VALAT/ТАСС

Масла в огонь подлило сообщение, которое один из полицейских профсоюзов опубликовал в своём блоге, сообщает RTVI. Сотрудников полиции поздравили с тем, что они спасли собственную жизнь и жизнь других участников дорожного движения, а Наэль был назван «бандитом».

Запись была быстро удалена, глава МВД Жеральд Дарманен заверил, что ведомство не имело к этой оценке никакого отношения. Уголовное дело было возбуждено не только против Наэля (посмертно, за отказ подчиниться полиции и покушение на убийство сотрудника при исполнении), но и против стрелявшего полицейского — за умышленное убийство, совершённое при исполнении. 38-летний страж порядка был задержан. Но это уже не помогло.

EPA/YOAN VALAT/ТАСС

EPA/YOAN VALAT/ТАСС

Сразу после появления видеоролика в соцсетях в различных частях Нантера, а также в департаментах О-де-Сен и Иль-де-Франс начались массовые беспорядки. То, что происходит сейчас, можно сравнить с последствиями похожего инцидента в США — когда после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, по стране прокатилась волна возмущения под лозунгом Black Lives Matter — «жизни чернокожих имеют значение».

К 29 июня французская полиция задержала уже более полутора сотен активных участников погромов, сообщает ТАСС. В Париже для сдерживания хаоса мобилизовали две тысячи полицейских, сообщается о том, что 24 правоохранителя были ранены.

EPA/Mohamхmed Badra/ТАСС Последствия беспорядков в Нантере. Франция

Уже спустя сутки после истории с Наэлем беспорядками были охвачены Лилль, Тулуза, Дижон и другие крупные города. Нападениям подверглись не только полицейские участки, но и школы, и мэрии.

Протестующие начали запускать фейерверки в сторону полицейских. В некоторых городах это привело к пожарам: загорелись автомобили и квартиры в близлежащих домах. На этом фоне в городе Френ была совершена попытка освободить заключенных. Несколько десятков человек обстреляли здание городской тюрьмы фейерверками. Охране удалось отбросить нападавших, после чего ситуацию взял под контроль полицейский спецназ, сообщила газета Figaro.

EPA/Mohamхmed Badra/ТАСС

EPA/Mohamхmed Badra/ТАСС

На разгул уличной стихии отреагировали и французские политики, что стало редкостью в последние годы. Президент Эммануэль Макрон призвал к спокойствию и заявил журналистам: «У нас есть подросток, которого убили, это необъяснимо и непростительно. Ничто не оправдывает смерть молодого человека». А вот депутаты Национального собрания почтили память подростка минутой молчания.