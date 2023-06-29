Париж, 29 июня, 2023, 06:17 — ИА Регнум. Неизвестные во французском городе Френ совершили неудачную попытку освободить заключенных из тюрьмы, решив проникнуть в учреждение, сообщает газета Figaro со ссылкой на источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Речь идёт о нескольких десятках человек, которые, прежде чем попытаться попасть на территорию объекта, обстреляли здание фейерверками. Охране тюрьмы удалось отбросить нападавших. На место происшествия прибыл полицейский спецназ.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 июня в Нантере (пригород французской столицы) полицейские в ходе проверки на дороге застрелили 17-летнего подростка. Он находился в машине и отказался выполнить требование стражей порядка, возобновив движение.

После происшествия в Нантере и в других пригородах Парижа вспыхнули беспорядки. Сотрудника полиции, который стрелял в подростка, арестовали. В ночь на 29 июня в Нантере начались новые столкновения с полицейскими.

При этом полиция задержала не менее 77 участников акции протеста и беспорядков.