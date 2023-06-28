Париж, 29 июня, 2023, 01:36 — ИА Регнум. Беспорядки, начавшиеся после гибели от рук полиции 17-летнего подростка, продолжились во Франции. Об этом 28 июня сообщил телеканал BFM.

Иван Шилов ИА REGNUM Массовые беспорядки

Стихийные выступления против произвола полиции возобновились в Нантере и других пригородах Парижа, к ним присоединились Тулуза и Лилль. По данным пресс-атташе полиции Парижа Лубны Атта, ситуация в целом остаётся спокойной, не считая нескольких единичных случаев вандализма и локальных очагов беспорядков.

Из Тулузы очевидцы сообщают о пожаре, устроенном протестующими, а также о нападениях на полицию групп вооружённых камнями граждан в капюшонах. В Лилле протестующие поджигают мусорные баки, отмечаются случаи нападения на сотрудников полиции. В обеих городах полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

Инцидент с гибелью 17-летнего подростка произошёл в пригороде Нантер в ночь на 28 июня. Во время проверки на дорогах подросток, находившийся за рулём легкового автомобиля, отказался подчиниться требованиям полиции и нажал педаль газа. В этот момент полицейский выстрелил в подростка и убил его на месте. Инцидент спровоцировал протесты против произвола полиции, перешедшие в беспорядки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во Франции сотрудник полиции задержан по подозрению в умышленном убийстве подростка и находится под арестом. Прокуратура Нантера начала расследование в связи с отказом подчиниться требованиям сотрудников правоохранительных органов. Второе дело, «о намеренном убийстве, совершенном представителем власти», будет расследовать Генеральная инспекция национальной полиции Франции.