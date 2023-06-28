Нантер, Франция, 28 июня, 2023, 04:00 — ИА Регнум. В парижском пригороде Нантер после убийства сотрудниками правоохранительных органов 17-летнего подростка начались массовые беспорядки. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Французская полиция во вторнику, 27 июня, убила подростка, который отказался остановиться [на автомобиле] за пределами Парижа», — говорится в материале.

В результате инцидента на улицах Нантера начались массовые беспорядки. Местные жители провели акцию протеста у здания полиции, некоторые группы кидали петарды и использовали пиротехнику, в результате чего сотрудникам полиции пришлось воспользоваться слезоточивым газом.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня во Франции в результате столкновений с протестующими пострадали двенадцать жандармов и один демонстрант. Протестующие выступили против строительства высокоскоростной железной дороги между Лионом и итальянским Турином.