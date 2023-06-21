Сотрудники ФСБ задержали жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, задержанный — уроженец украинской Винницы и гражданин России — при помощи криптовалюты переводил средства ВСУ.

РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ Задержанный ФСБ РФ житель Советско-Гаванского района Хабаровского края

Деньги, которые шли через третьих лиц, поступали на счет зарубежного «благотворительного фонда» и использовались для закупки не только медикаментов и беспилотников, но и боеприпасов для украинских военных.

Подозреваемый арестован по решению суда и содержится в московском СИЗО «Лефортово», сообщил 21 июня ТАСС. По статье 275 УК России, «Государственная измена», хабаровчанину может грозить в том числе пожизненное заключение. Статья, которая ранее предусматривала максимальный срок в 20 лет лишения свободы, была ужесточена в апреле этого года.

Арест хабаровского «криптовалютчика», пожалуй, второй за последнее время громкий случай поимки контрразведчиками жителя Дальнего Востока, поддерживавшего ВСУ. Как ранее сообщало ИА Регнум, 7 июня стало известно, что житель Приморского края был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Задержанный собирал и передавал разведывательные сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры региона. Во время задержания обнаружены бутылки с зажигательной смесью.

РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ Документы жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края

РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ Сотрудники ФСБ РФ сопровождают задержанного жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края

РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ Сотрудники ФСБ РФ задерживают жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края

РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ Сотрудники ФСБ РФ задерживают жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края

РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ Сотрудники ФСБ РФ задерживают жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края

Случаи шпионажа в пользу Киева и поддержки ВСУ ранее также были выявлены в нескольких регионах и городах России, среди которых — Ростов, Тула, Курск и многие другие.

Например, 20 июня управление ФСБ по Мордовии сообщило, что в Саранске задержана уроженка Украины, собиравшая данные для СБУ, — женщина пыталась передать организации, действующей под патронажем украинской разведки, сведения о военных и энергетических объектах республики и о сотрудниках российских спецслужб. Предполагаемая шпионка уже признала вину.

В тот же день центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании в Нальчике (Кабардино-Балкария) 44-летнего гражданина Украины по подозрению в шпионаже. По мнению следствия, СБУ поручила ему сбор и передачу информации военного характера.