Саранск, 20 июня, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Уроженка Украины, собиравшая данные для СБУ, задержана в Саранске по уголовному делу о государственной измене. Об этом сообщила 20 июня пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Женщина собирала информацию о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона, и пыталась передать её организации, действующей под патронажем СБУ. Это было установлено в результате оперативно-разыскных мероприятий, пояснили в ведомстве.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

В пресс-службе добавили, что задержанная полностью признала вину. Решается вопрос о её помещении под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Нальчике 44-летнего украинского гражданина, который передавал СБУ сведения военного характера. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (276 УК РФ).