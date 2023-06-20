Москва, 20 июня, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Гражданин Украины, передававший Киеву сведения военного характера, задержан в Нальчике. Об этом сообщили 20 июня журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ России Подозреваемый в шпионаже гражданин Украины задержан в Нальчике

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего украинского гражданина. Служба безопасности Украины (СБУ) поручила ему сбор и передачу военных сведений, говорится в сообщении.

Информация, которую собирал шпион, могла быть использована против безопасности России во время проведения специальной военной операции. Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (276 УК РФ).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3814340" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Сотрудники ФСБ задержали в Нальчике украинского шпиона

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракты в отношении руководителей Запорожской области, которые готовила военная разведка Украины. Контрразведчики выявили сотрудника украинской спецслужбы, вербовавшего пособников среди местных жителей, а также установили непосредственного исполнителя терактов, задержали пособника, изъяли средства совершения преступлений.