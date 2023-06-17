Крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения Air Defender
Военно-воздушные учения НАТО Air Defender, стартовавшие в Германии 12 июня, стали крупнейшими в истории Североатлантического альянса.
Манёвры продлятся до 23 июня, в них принимают участие 10 тыс. военных и 250 самолетов (в том числе F-35) из 20 стран. Кроме членов альянса, в учениях принимают военнослужащие из Японии и Швеции.
Самолёты, участвующие в манёврах будут взлетать не только с немецких аэродромов, а также в Нидерландах и Чехии.
Районы учений будут закрыты для гражданского воздушного движения, что вынудит авиакомпании изменить маршруты движения.
Незадолго до этих учений в Германии завершились учения НАТО «Вызов Арктики» (Arctic Challenge), которые проходили с 29 мая по 9 июня в акватории Норвежского моря.
Посол США в Германии Эми Гутманн заявила, что масштаб учений у этом году также должен показать дух альянса.
Air Defender задумали в 2018 году «в ответ» на воссоединение Крыма с Россией, чтобы продемонстрировать силу НАТО.