Военно-воздушные учения НАТО Air Defender, стартовавшие в Германии 12 июня, стали крупнейшими в истории Североатлантического альянса.

IMAGO/Rene Traut/Global Look Press Учения Air Defender 2023

Манёвры продлятся до 23 июня, в них принимают участие 10 тыс. военных и 250 самолетов (в том числе F-35) из 20 стран. Кроме членов альянса, в учениях принимают военнослужащие из Японии и Швеции.

Julian Stratenschulte/Global Look Press

Peter Kneffel/Global Look Press

Kay Nietfeld/Global Look Press Олаф Шольц на учениях Air Defender 2023

Самолёты, участвующие в манёврах будут взлетать не только с немецких аэродромов, а также в Нидерландах и Чехии.

David Young/Global Look Press Боевой самолет Euro Fighter ВВС Германии

David Young/Global Look Press Истребитель Tornado ВВС Германии

Peter Kneffel/Global Look Press Управляемая ракета под крылом американского самолета A-10 Thunderbolt

Районы учений будут закрыты для гражданского воздушного движения, что вынудит авиакомпании изменить маршруты движения.

Boris Roessler/Global Look Press Американский истребитель-бомбардировщик F-35

Boris Roessler/Global Look Press Американский истребитель-бомбардировщик F-35

Незадолго до этих учений в Германии завершились учения НАТО «Вызов Арктики» (Arctic Challenge), которые проходили с 29 мая по 9 июня в акватории Норвежского моря.

Julian Stratenschulte/Global Look Press Генерал-лейтенант Инго Герхартц, начальник штаба ВВС Германии

Peter Kneffel/Global Look Press

Посол США в Германии Эми Гутманн заявила, что масштаб учений у этом году также должен показать дух альянса.

David Young/Global Look Press Самолет-разведчик AWACS

David Young/Global Look Press На борту самолета-разведчика AWACS

Air Defender задумали в 2018 году «в ответ» на воссоединение Крыма с Россией, чтобы продемонстрировать силу НАТО.