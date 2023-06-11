Вечером 10 июня в Стамбуле прошёл главный матч европейского футбольного сезона — финал Лиги чемпионов. Английский «Манчестер Сити» впервые стал победителем турнира, обыграв миланский «Интер» со счётом 1:0.

SEDAT SUNA /EPA/ТАСС Финал Лиги чемпионов УЕФА: «Манчестер Сити» — «Интер»

На 68-й минуте единственный гол забил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. При этом уже на 36-й минуте один из лидеров английской команды Кевин Де Брёйне получил травму, его заменил Фил Фоден.

Матч обслуживала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Желтые карточки получили Николо Барелла, Ромелу Лукаку, Андре Онана («Интер»), Эрлинг Холанд и Эдерсон («Манчестер Сити»).

Jon Olav Nesvold/Global Look Press

Алексей Филиппов/РИА Новости

Алексей Филиппов/РИА Новости

Depo photos/Global Look Press

«Манчестер Сити» второй раз играл в финале Лиги чемпионов. В 2021 году команда Хосепа Гвардиолы проиграла лондонскому «Челси» (0:1).

Для «Интера» это был шестой финал. Миланский клуб выигрывал главный европейский трофей три раза — в 1964, 1965 и 2010 годах. В 1967 и 1972 годах команда проиграла.

Впервые с 2012 года Лигу чемпионов выиграл клуб, который ранее не был победителем турнира. Тогда впервые в истории трофей выиграл «Челси». «Манчестер Сити» сейчас стал 23-м чемпионом.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Алексей Филиппов/РИА Новости

Jon Olav Nesvold/Global Look Press

На финальном матче в Стамбуле присутствовал владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур. Он впервые за 13 лет посетил официальный матч команды. В последний раз это было в 2010 году, когда «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль».

Алексей Филиппов/РИА Новости