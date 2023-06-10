Лондон, 10 июня, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Владелец английского футбольного клуба «Манчестер Сити» шейх Мансур впервые за 13 лет посетит официальный матч команды. Об этом 10 июня сообщает The Athletic.

(сс) Warren Little: Getty Images Мансур ибн Зайд Аль Нахайян

По информации издания, арабский шейх отправился в Стамбул, чтобы посмотреть финальный матч Лиги чемпионов сезона 2022/23 между «Манчестер Сити» и миланским «Интером».

Отмечается, что шейх Мансур, который владеет «Манчестер Сити» с 2008 года, не появлялся на матчах команды уже 13 лет. В последний раз это было в 2010 году, когда «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль».

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил мадридский «Реал» со счётом 4:0 и вышел в финал турнира. Первый матч полуфинала Лиги чемпионов, проходивший 9 мая, завершился вничью — 1:1.