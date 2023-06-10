Анкара, 11 июня, 2023, 00:35 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 одержал минимальную победу над миланским «Интером» со счетом 1:0 и первую в своей истории победу в рамках этого турнира.

«Манчестер Сити»

Матч проходил 10 июня в Стамбуле. Основное время встречи завершилось со счетом 1:0, а единственный мяч на 68-й минуте забил опорный полузащитник сборной Испании по футболу Родриго Эрнандес.

Матч обслуживала польская бригада арбитров во главе с Шимон Марчиняком. Желтые карточки получили Николо Барелла, Ромелу Лукаку, Эрлинг Холанд, Андре Онана, Эдерсон Мораеш и Симоне Индзаги.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что определились все команды, которые сыграют в следующем сезоне Российской премьер-лиги 2023/24. Повышения по итогам прошедшего сезона добились казанский «Рубин» и «Балтика».