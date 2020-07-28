Петербург дорвался до шопинга: город пережил первый день работы ТЦ
Петербуржцы с успехом перенесли первый день работы торговых центров. ИА REGNUM выясняло, так ли сильно горожане скучали по гигантским комплексам и насколько в них безопасно.
Владельцы петербургских ТРЦ прославились на всю страну: дошли и до Федеральной антимонопольной службы, и до Владимира Путина в попытках вернуть себе право на работу. Смольный на контакт не шел. Чиновники смотрели на темпы роста заболеваемости COVID-19 и не видели причин открывать большие комплексы — «Меги» в Ленобласти уже давали фальстарт, когда оказалось, что соблюдать предписания Роспотребнадзора по социальной дистанции и дезинфекции на такой огромной территории просто невозможно. ТЦ закрыли почти на следующий день после открытия.
При этом большие универмаги вроде ДЛТ в центре с премиум-брендами почему-то в северной столице давно работали. Владельцы ТЦ все громче выражали свое недоумение. Миллиардер Максим Левченко из Fort Group уже предложил губернатору Александру Беглову или «быть мужиком», взять дело в свои руки и позволить людям работать, или уйти в отставку.
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На следующий день Беглов разразился тирадой на заседании правительства, вспомнив, как некие «олигархи» в разгар отдыхали на своих «виллах», ничем «не помогая городу», а теперь делают «политические заявления». Еще есть депутаты, по мнению губернатора Петербурга, которые делают заявления «бумажные». Имелся в виду единоросс из Госдумы Сергей Боярский, который побывал в Петербурге, поездил на метро, уткнулся в закрытые двери ресторанов и тоже прогневался: маски-то все равно никто нигде не носит, за этим никто не следит, почему бы не позволить уже бизнесу нормально работать.
Впрочем, и бумажные, и политические заявления эффект таки возымели: Беглов тут же потребовал все открыть. С 27 июля все открыли.
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В первой половине дня, казалось, никакого ажиотажа в торговых мекках центра Петербурга не наблюдалось. Возможно, виноват понедельник. Торговый центр «Пик» на Сенной площади напоминал пустыню — некоторые магазины на первом этаже не работали, редкие покупатели прогуливались и осматривались. На входе не было замечено никакого контроля за тем, чтобы посетители были в масках и перчатках — чего требует Роспотребнадзор. Только табличка с мультяшной женщиной в костюме напоминала гостям, что есть «обязательные правила» по дистанции, СИЗам и призывала оставаться дома с симптомами ОРВИ.
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«Мы делаем все, чтобы в нашем магазине вы были в безопасности и чувствовали себя защищенными», — примерно такой посыл магазины разместили на дверях. Горожан настойчиво призывали социально дистанцироваться. «Давайте будем заботиться друг о друге и оставаться счастливыми и здоровыми!» — оптимистично советует маркетинговая служба Mavi. Фудкорт не работал, но на лифте можно было подняться на террасу ресторана «Барашки», причем теперь сидеть можно и внутри помещения под крышей. Закрыт фудкорт по требованиям санитарного врача и в ТЦ «Стокманн». Он тоже не наблюдал особенного ажиотажа в первый день работы.
В кофейне «Буше», которая работала на вынос всю пандемию благодаря отдельному входу появились клиенты за столами. На довольно большой зал насчитывалось человек семь-девять. При этом на двери все еще висело объявление о том, что внутрь допускают не более трех человек: «Если вы увидели, что вы уже четвертый гость, то мы просим вас подождать своей очереди на улице». Однако как это пытались бы контролировать интеллигентные петербургские официанты, совершенно непонятно. В бургерной «Бюро» на улице Жуковского заявили, что пока толпы еще не начали осаждать заведение, поэтому продемонстрировать искусство вышибалы не пришлось. Но и ни о каких особенных указаниях по поводу ограниченного количества людей внутри там не слышали — столов и так мало, рассчитывают, что социальная дистанция будет соблюдена при обычной рассадке.
«Можете у нас посидеть», — с надеждой предлагали кассиры за стойкой в кофейне в центре города, но днем особо никому сидеть не хотелось. Петербуржцы явно отвыкли ходить обедать в кафе и рестораны в течение рабочего дня. Изредка обнаруживались объявления о том, что в связи с коронавирусом отменено обслуживание у столов, все заказы надо забирать самостоятельно. Персонал не мог объяснить, является ли это политикой компании или требованиями властей. Впрочем, такие крайности были, скорее, исключением.
Кое-где, однако же, рестораны явно ограничивали число людей внутри, что создавало пробки на входе. На набережной Фонтанки в дверях восседают «коменданты» этих крепостей, которые просто так абы кого не пропустят. На барной улице Рубинштейна в дневное время было тихо — народ прикипел душой к террасам и если и заходил внутрь, то чтобы занять столики у окна. В глубине ресторанов можно было разглядеть разве что одного сиротливого гостя.
По мере продвижения к площади Восстания все же становилось понятно, куда девались заядлые поклонники шопинга, страдавшие все эти месяцы. ТРЦ «Галерея» кишел людьми. На главном входе бдел сотрудник безопасности — без маски внутрь не пропускал. В итоге люди толпились — к автоматам по продаже масок, и стоили они там втрое дороже, чем в метро, по 100 рублей за комплект. Если не хотелось тратить деньги, систему можно было обмануть — зайти в «Галерею» с бокового входа, где никто никакого особенного контроля не установил.
Грозные таблички также свидетельствовали, что и без перчаток вход будет заказан. Но ни одного человека в перчатках корреспондент ИА REGNUM не обнаружил, да и не следил за этим никто. Хотя кое-где установили довольно удобные автоматы с санитайзерами, которые опрыскивают руки за пару секунд.
Весь ТРЦ превратился в царство очередей: в магазины, в туалеты, за масками, за черными бургерами от Тимати, за русскими блинами в «Теремок». Популярность той или иной марки безошибочно угадывалась по тому, сколько людей стоят на входе. Особым почетом почему-то пользовались Levi’s и Ecco ‑ и вполне справедливо, в конце концов, там скидки 50%. Хотя гигантские вывески «SALE» обнаруживались на каждой первой витрине. В Uniqlo на входе в «Галерею» выстроилась такая вереница покупателей, что хвост чуть ли не заканчивался на улице. В H&M и другие магазины без средств защиты не пропускали. Примерочные не доступны из эпидемиологических соображений — посетители одевают вещи на себя прямо в залах.
Не все арендаторы познали радость возобновления труда — во торговых центрах не работают торговые точки на стойках в залах, без собственного помещения. И неважно, чем торгуют — свежевыжатыми соками или зонтами. Открылись также не все точки общепита, а те, что заработали, не всегда проявляли сознательность. Так, если в том же «Теремке» за 15 минут сотрудница три раза протерла столы, на которых красовались наклейки по системе светофора — красные и зеленые, где можно сесть, а где нельзя, ибо дистанция — то в «Шоколаднице» на втором этаже было уже не протолкнуться.
В спальных районах торговые центры пока еще ждут клиентов. На станции метро «Международная», например, тоже нет никакого контроля за масками или перчатками, но там и посетителей толком нет. Сотрудник одной из точек сообщил, что центр целиком и не закрывался толком. «А мы с апреля работаем», — признался он.
Открыты были только те заведения, которые оказывали услуги или продавали разрешенное законом: салоны связи или химчистки. «На верхних этажах тоже работала пара мест. Теперь кое-кто с концами съехал. Не проверял, но магазина четыре точно. Теперь все в интернете», — пожал плечами он.