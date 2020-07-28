Петербуржцы с успехом перенесли первый день работы торговых центров. ИА REGNUM выясняло, так ли сильно горожане скучали по гигантским комплексам и насколько в них безопасно.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись о соблюдении социальной дистанции в торговом комплексе

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый комлекс «Галерея»

Владельцы петербургских ТРЦ прославились на всю страну: дошли и до Федеральной антимонопольной службы, и до Владимира Путина в попытках вернуть себе право на работу. Смольный на контакт не шел. Чиновники смотрели на темпы роста заболеваемости COVID-19 и не видели причин открывать большие комплексы — «Меги» в Ленобласти уже давали фальстарт, когда оказалось, что соблюдать предписания Роспотребнадзора по социальной дистанции и дезинфекции на такой огромной территории просто невозможно. ТЦ закрыли почти на следующий день после открытия.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый «Макдональдс» в торговом комплексе «Галерея»

При этом большие универмаги вроде ДЛТ в центре с премиум-брендами почему-то в северной столице давно работали. Владельцы ТЦ все громче выражали свое недоумение. Миллиардер Максим Левченко из Fort Group уже предложил губернатору Александру Беглову или «быть мужиком», взять дело в свои руки и позволить людям работать, или уйти в отставку.

Дарья Драй ИА REGNUM Продажа медицинских масок в торговом комплексе «Галерея»

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На следующий день Беглов разразился тирадой на заседании правительства, вспомнив, как некие «олигархи» в разгар отдыхали на своих «виллах», ничем «не помогая городу», а теперь делают «политические заявления». Еще есть депутаты, по мнению губернатора Петербурга, которые делают заявления «бумажные». Имелся в виду единоросс из Госдумы Сергей Боярский, который побывал в Петербурге, поездил на метро, уткнулся в закрытые двери ресторанов и тоже прогневался: маски-то все равно никто нигде не носит, за этим никто не следит, почему бы не позволить уже бизнесу нормально работать.

Впрочем, и бумажные, и политические заявления эффект таки возымели: Беглов тут же потребовал все открыть. С 27 июля все открыли.

Дарья Драй ИА REGNUM Табличка о соблюдении масочного режима в торговом комплексе

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В первой половине дня, казалось, никакого ажиотажа в торговых мекках центра Петербурга не наблюдалось. Возможно, виноват понедельник. Торговый центр «Пик» на Сенной площади напоминал пустыню — некоторые магазины на первом этаже не работали, редкие покупатели прогуливались и осматривались. На входе не было замечено никакого контроля за тем, чтобы посетители были в масках и перчатках — чего требует Роспотребнадзор. Только табличка с мультяшной женщиной в костюме напоминала гостям, что есть «обязательные правила» по дистанции, СИЗам и призывала оставаться дома с симптомами ОРВИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Стенд с правилами безопасности в торговом комплексе «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Работа торгового комплекса «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в магазин «Uniclo» в торговом комплексе «Галерея»

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«Мы делаем все, чтобы в нашем магазине вы были в безопасности и чувствовали себя защищенными», — примерно такой посыл магазины разместили на дверях. Горожан настойчиво призывали социально дистанцироваться. «Давайте будем заботиться друг о друге и оставаться счастливыми и здоровыми!» — оптимистично советует маркетинговая служба Mavi. Фудкорт не работал, но на лифте можно было подняться на террасу ресторана «Барашки», причем теперь сидеть можно и внутри помещения под крышей. Закрыт фудкорт по требованиям санитарного врача и в ТЦ «Стокманн». Он тоже не наблюдал особенного ажиотажа в первый день работы.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая территория фуд-корта в торговом комплексе «Стокманн»

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый фуд-корт в торговом комплексе «Стокманн»

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая территория фуд-корта в торговом комплексе «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители работающего ресторана в торговом комплексе «Стокманн»

Дарья Драй ИА REGNUM Официанты работающего ресторана в масках в торговом комплексе «Стокманн»

В кофейне «Буше», которая работала на вынос всю пандемию благодаря отдельному входу появились клиенты за столами. На довольно большой зал насчитывалось человек семь-девять. При этом на двери все еще висело объявление о том, что внутрь допускают не более трех человек: «Если вы увидели, что вы уже четвертый гость, то мы просим вас подождать своей очереди на улице». Однако как это пытались бы контролировать интеллигентные петербургские официанты, совершенно непонятно. В бургерной «Бюро» на улице Жуковского заявили, что пока толпы еще не начали осаждать заведение, поэтому продемонстрировать искусство вышибалы не пришлось. Но и ни о каких особенных указаниях по поводу ограниченного количества людей внутри там не слышали — столов и так мало, рассчитывают, что социальная дистанция будет соблюдена при обычной рассадке.

Дарья Драй ИА REGNUM Работающее кафе в торговом комплексе «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая территория фуд-корта в торговом комплексе «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытая территория фуд-корта в торговом комплексе «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в «Black star burger» в торговом комплексе «Галерея»

«Можете у нас посидеть», — с надеждой предлагали кассиры за стойкой в кофейне в центре города, но днем особо никому сидеть не хотелось. Петербуржцы явно отвыкли ходить обедать в кафе и рестораны в течение рабочего дня. Изредка обнаруживались объявления о том, что в связи с коронавирусом отменено обслуживание у столов, все заказы надо забирать самостоятельно. Персонал не мог объяснить, является ли это политикой компании или требованиями властей. Впрочем, такие крайности были, скорее, исключением.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушки внутри помещения кафе на улице Рубинштейна

Дарья Драй ИА REGNUM Табличка о соблюдении социальной дистанции в ресторане

Кое-где, однако же, рестораны явно ограничивали число людей внутри, что создавало пробки на входе. На набережной Фонтанки в дверях восседают «коменданты» этих крепостей, которые просто так абы кого не пропустят. На барной улице Рубинштейна в дневное время было тихо — народ прикипел душой к террасам и если и заходил внутрь, то чтобы занять столики у окна. В глубине ресторанов можно было разглядеть разве что одного сиротливого гостя.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа ресторана на улице Рубинштейна

Дарья Драй ИА REGNUM Работа ресторана на улице Рубинштейна

Дарья Драй ИА REGNUM Терраса ресторана на улице Рубинштейна

По мере продвижения к площади Восстания все же становилось понятно, куда девались заядлые поклонники шопинга, страдавшие все эти месяцы. ТРЦ «Галерея» кишел людьми. На главном входе бдел сотрудник безопасности — без маски внутрь не пропускал. В итоге люди толпились — к автоматам по продаже масок, и стоили они там втрое дороже, чем в метро, по 100 рублей за комплект. Если не хотелось тратить деньги, систему можно было обмануть — зайти в «Галерею» с бокового входа, где никто никакого особенного контроля не установил.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый комплекс «Галерея»

Грозные таблички также свидетельствовали, что и без перчаток вход будет заказан. Но ни одного человека в перчатках корреспондент ИА REGNUM не обнаружил, да и не следил за этим никто. Хотя кое-где установили довольно удобные автоматы с санитайзерами, которые опрыскивают руки за пару секунд.

Дарья Драй ИА REGNUM Выдача масок на входе в магазин в торговом комплексе «Галерея»

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в «Теремок» в торговом комплексе «Галерея»

Весь ТРЦ превратился в царство очередей: в магазины, в туалеты, за масками, за черными бургерами от Тимати, за русскими блинами в «Теремок». Популярность той или иной марки безошибочно угадывалась по тому, сколько людей стоят на входе. Особым почетом почему-то пользовались Levi’s и Ecco ‑ и вполне справедливо, в конце концов, там скидки 50%. Хотя гигантские вывески «SALE» обнаруживались на каждой первой витрине. В Uniqlo на входе в «Галерею» выстроилась такая вереница покупателей, что хвост чуть ли не заканчивался на улице. В H&M и другие магазины без средств защиты не пропускали. Примерочные не доступны из эпидемиологических соображений — посетители одевают вещи на себя прямо в залах.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа торгового комплекса «Стокманн»

Не все арендаторы познали радость возобновления труда — во торговых центрах не работают торговые точки на стойках в залах, без собственного помещения. И неважно, чем торгуют — свежевыжатыми соками или зонтами. Открылись также не все точки общепита, а те, что заработали, не всегда проявляли сознательность. Так, если в том же «Теремке» за 15 минут сотрудница три раза протерла столы, на которых красовались наклейки по системе светофора — красные и зеленые, где можно сесть, а где нельзя, ибо дистанция — то в «Шоколаднице» на втором этаже было уже не протолкнуться.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители работающего кафе в торговом комплексе «Галерея»

В спальных районах торговые центры пока еще ждут клиентов. На станции метро «Международная», например, тоже нет никакого контроля за масками или перчатками, но там и посетителей толком нет. Сотрудник одной из точек сообщил, что центр целиком и не закрывался толком. «А мы с апреля работаем», — признался он.

Открыты были только те заведения, которые оказывали услуги или продавали разрешенное законом: салоны связи или химчистки. «На верхних этажах тоже работала пара мест. Теперь кое-кто с концами съехал. Не проверял, но магазина четыре точно. Теперь все в интернете», — пожал плечами он.

Дарья Драй ИА REGNUM Открытые окна кафе на улице Рубинштейна