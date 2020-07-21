Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM Управляющий партнер Fort Group, миллиардер Максим Левченко обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с призывом взять на себя ответственность и разрешить вернуться к работе торговым центрам и ресторанам, которые вынуждены простаивать четыре месяца без работы, хотя городские власти заявили о победе над коронавирусом. Об этом он написал на своей официальной странице в одной из социальных сетей.

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Свое предложение миллиардер озвучил во время встречи рестораторов после того, как Смольный выпустил пресс-релиз о победе над коронавирусом и возвращении города к нормальной жизни. По словам Левченко, в то время как власти города говорят о победе над коронавирусом, огромные коллективы ТЦ и ресторанов вынуждены сидеть дома и не имеют никакой возможности кормить свои семьи.

«Александр Дмитриевич, я полагаю, что вы действительно мужик. За вас проголосовало по статистике больше 70% горожан, значит вы всенародно избранный губернатор и вы можете принимать решения. Так вот: если Вы мужик, если вы губернатор, то возьмите и примите на себя ответственность и дайте нам работать!», — обратился к губернатору Левченко.

В свою очередь рестораторы отметили, что в Москве торговые центры начали работать с 1 июня. Однако в Петербурге, который, по словам самих же властей, отстает от столицы на две недели, спустя почти месяц все остается закрытым.

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