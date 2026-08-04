Начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус на днях отметил, что морские поставки СПГ начали уступать трубопроводным маршрутам в надежности, что напрямую сказывается на ценах. Котировки в Европе это показывают достаточно наглядно. На нидерландском хабе TTF цены этим летом закрепились выше отметки 750 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, весной прошлого года этот показатель колебался в районе 250–300 долларов. Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС едва превышает 55% (близко к историческим минимумам для этого времени года), критически отставая от плановых графиков. К ноябрю в норме резервуары должны быть заполнены минимум на 80%.

Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Слабость модели снабжения на базе СПГ является продолжением ее сильных сторон, то есть мобильности. Танкер не имеет привязки к конкретному потребителю. Блокировка Ормузского пролива отрезала мировой рынок от значительной части поставок, включая мощности Катара. Образовавшийся дефицит обострил конкуренцию между Европой и странами Восточной Азии. Когда индексы в Азии предлагают более высокую премию, газовозы меняют курс прямо в океане — таких случаев хватает. Трубопроводный газ работает по иному принципу: стационарная инфраструктурная связка гарантирует доставку заявленных объемов в конкретную точку приема, исключая возможность перехвата ресурса другими странами.

Второй фактор — роль США. После резкого сокращения трубопроводного импорта из РФ Евросоюз перевел свою энергосистему на американское сырье, доля которого в европейском импорте СПГ превысила 60%. Возникла высокая зависимость от одного поставщика. Экспортные терминалы на побережье Мексиканского залива сейчас работают на пределе проектных мощностей. Любой локальный сбой, сезон ураганов или гипотетическое решение Вашингтона ограничить экспорт для сдерживания внутренних цен немедленно транслируется в дефицит и рост тарифов в ЕС. По сути, российскую «зависимость» заменили на американскую, которая обходится существенно дороже.

Потеря украинского транзитного коридора, который окончательно прекратил функционирование по истечении контрактов, оставила европейский континент с минимальными объемами трубопроводного газа, поступающего преимущественно через «Турецкий поток» для нужд Южной и Восточной Европы. Основные индустриальные центры на западе континента оказались в полной изоляции от стационарных источников поставок.

В сложившихся условиях вновь периодически поднимается вопрос о вероятности возвращения к законсервированным маршрутам из России. Речь идет о сохранившейся нитке «Б» (Line B) магистрали «Северный поток — 2». Ее проектная пропускная способность составляет 27,5 млрд кубометров газа в год. Технологически запуск этого трубопровода возможен в короткие сроки: инфраструктура на российском берегу находится в рабочем состоянии, газ может быть подан после проведения регламентных проверок компрессорных станций и получения соответствующих сертификационных документов.

Главным препятствием для этого шага выступает европейская политика. Для руководства Евросоюза и действующего кабинета министров Германии запуск «Северного потока — 2» означает полное признание провала стратегии энергетического перехода и санкционного режима. Открытие вентиля станет репутационным ударом для Брюсселя и Берлина, которые на протяжении нескольких лет декларировали курс на полный отказ от российских углеводородов. Не так-то просто взять и развернуть курс на 180 градусов.

С другой стороны, давление со стороны немецкого промышленного лобби усиливается с каждым месяцем. Энергоемкие предприятия ФРГ, включая химические концерны и сталелитейные заводы, теряют рентабельность при цене сырья выше 700 долларов за тысячу кубов. Закрытие производственных линий и перенос мощностей в США или Восточную Азию приобрели в последние 2–3 года массовый характер.

Если предстоящая зима окажется холодной, а накопленных в ПХГ резервов не хватит для обеспечения одновременной работы теплосетей и фабрик, угроза масштабных веерных отключений может заставить европейские столицы пересмотреть свои приоритеты. Поставка дополнительных 27 млрд кубометров газа по фиксированному маршруту способна быстро сбить спекулятивную премию на биржах, обеспечить предсказуемость цен и дать тяжелой промышленности шанс на выживание.

Текущий кризис наглядно демонстрирует уязвимость морской торговли энергоресурсами в эпоху затяжных региональных конфликтов. Стационарная труба обеспечивает бесперебойность поставок лучше, чем танкерный флот, застрявший в охваченных военным противостоянием водах. ЕС рано или поздно придется делать выбор между следованием политическим декларациям и нуждами для промышленности и потребителей здесь и сейчас.