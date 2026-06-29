Российская индустрия СПГ продолжает наращивать объемы производства, несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны западных стран. Данные Росстата за май 2026 года показывают выпуск на уровне 3,2 млн тонн, что на 13,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Совокупный результат за первые пять месяцев достиг 15,7 млн тонн — рост составил 10,4% в годовом выражении.

Иван Шилов ИА Регнум

Борьба с российским СПГ со стороны «коллективного Запада» главным образом строилась на том, что заводы по сжижению газа исторически зависели от уникального западного оборудования. Уход с рынка компаний Baker Hughes и Linde должен был лишить проекты крупнотоннажных газовых турбин и компрессоров, а отказ французской GTT предоставлять лицензии на мембранные системы хранения грозил остановить строительство резервуаров и танкеров-газовозов.

В ответ российская индустрия предложила комбинацию импортозамещения и привлечения азиатских партнеров. Ключевым решением стал переход на альтернативные технологические линии. Использование запатентованной технологии «Арктический каскад», опирающейся на оборудование российского производства, позволило продолжить работу над новыми мощностями. В сегменте турбин большой мощности и электроприводов образовавшийся вакуум оперативно заполнили машиностроительные корпорации из КНР, такие как Harbin Electric, предоставившие аналоги западных агрегатов.

Конечно, замена проектных решений на этапе строительства ведет к удорожанию сметы и затягиванию сроков ввода объектов в эксплуатацию. Мощность локализованных линий уступает западным аналогам. Тем не менее наметившийся в этом году рост доказывает возможность преодоления технологического эмбарго. Процесс сжижения продолжается, а новые очереди заводов, пусть и с задержками, выходят на рабочие режимы.

Куда более сложной задачей для российских компаний является доставка товара к покупателям. Рынок СПГ-перевозок отличен от нефтяного: если сырую нефть можно заливать в любые старые танкеры без сложной страховки, то газовоз — это дорогостоящее криогенное судно, каждый рейс которого отслеживается мировыми мониторинговыми системами.

После введения прямых блокирующих санкций США против перспективных арктических проектов и судов, предназначенных для их обслуживания, Россия начала формирование собственного изолированного флота. По аналогии с нефтяным рынком, в газовом секторе зародился пул компаний-операторов, зарегистрированных в нейтральных юрисдикциях, которые скупают возрастные газовозы (часто с паротурбинными установками) для транспортировки российского сырья.

Дополнительным вызовом стал европейский запрет на перевалку российского СПГ в портах ЕС для отправки в третьи страны. До недавнего времени терминалы в Зебрюгге или Монтуар-де-Бретань служили удобными хабами, где газ с судов ледового класса перекачивался на обычные танкеры для путешествия в Азию. Ответным шагом стало развитие рейдовой перевалки непосредственно в территориальных водах РФ — в Мурманской области и у побережья Камчатки. Это позволило высвободить дефицитные арктические газовозы класса Arc7 исключительно для челночных рейсов по ледовым трассам, передавая груз конвенциональному флоту в свободных ото льда водах.

Поиск новых рынков сбыта в 2026 году упростился из-за глобальной макроэкономической конъюнктуры. Блокировка Ормузского пролива на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке убрала с рынка значительные объемы катарского газа. В условиях жесткого дефицита энергоресурсов политическая токсичность российского сырья отошла на второй план.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, лишенные надежных поставок из Персидского залива, рассматривают российский СПГ как гарантию для собственной промышленности. Индия, экономика которой страдает от нехватки азотных удобрений и бытового газа, открыто заявляет о готовности наращивать импорт из России. Китайские государственные корпорации продолжают стабильно забирать законтрактованные объемы, используя преимущества безопасного транзита по Северному морскому пути. Евросоюз, несмотря на громкие заявления, остается крупнейшим потребителем российского арктического газа. В первом квартале текущего года страны ЕС выкупили львиную долю партий с Ямала, поскольку альтернативные поставки из США ограничены пропускной способностью американских терминалов, а заполнение подземных хранилищ газа перед следующим отопительным сезоном является для Брюсселя жизненно важным вопросом. Эмбарго на реэкспорт оставляет большую часть приобретенного газа в Европе.

Увеличение производства СПГ на 10,4% за пять месяцев показывает неплохую адаптацию российской индустрии. Разумеется, дальше будет так же сложно: главные трудности — с газовозами, тогда как терминалы сжижения продолжают более или менее спокойно строиться. Приходиться использовать все возможные способы, чтобы выживать в новой реальности.

Себестоимость производства и транспортировки сжиженного газа для российских компаний возросла, однако эти издержки полностью перекрываются текущими котировками на мировых хабах, которые продержатся еще какое-то время, даже если конфликт в Персидском заливе не возобновится.