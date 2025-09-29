Президент заявил, что Россия в ближайшее время начнет производить плавучие АЭС серийно, а также будет размещать на них свои центры обработки данных. Это крупный технологический прорыв, которому без малейшей иронии сегодня действительно нет аналогов.

Иван Шилов ИА Регнум

Технология плавучих атомных станций разрабатывалась и испытывалась в период холодной войны разными странами, но была отложена в долгий ящик. Интерес возобновился к ней в нулевые в России. А в 2019 году в Певеке заработала первая ПАТЭС «Академик Ломоносов», ставшая самым северным атомным объектом в стране. Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны выдавать мощность в 70 МВт электроэнергии и выработку 50 Гкал/ч тепловой энергии — этого достаточно для обеспечения города с населением до 100 тысяч человек. Для Певека это даже излишне. За пять лет эксплуатации станция показала выдающиеся результаты, выработав свыше 900 млн кВт*ч электроэнергии и почти 300 тысяч Гкал тепла. Она стала опорой для Чаун-Билибинского энергоузла и местной горнодобывающей промышленности.

К слову, станция продемонстрировала высочайшую экологическую безопасность. Благодаря её работе удалось в четыре раза сократить объемы завоза угля (с 75 тысяч тонн в 2019 году до 17,5 тысячи тонн в 2023-м). А это не только пресловутые парниковые газы, но и сажа и другие напрямую не полезные для здоровья вещества. Мониторинг акватории показал рост биоразнообразия, что служит индикатором радиационной безопасности.

Что даст масштабирование этого проекта? Опыт «Ломоносова» уже показал серьезные преимущества именно такой формы генерации энергии и тепла. Плавучие АЭС — идеальное решение для Арктики, Дальнего Востока, Сибири и других территорий, не подключенных к единой энергосистеме. Они избавляют от необходимости дорогостоящей и вредной для экологии доставки дизельного топлива или угля. Ключевое преимущество — заводская готовность. ПЭБ полностью создается на верфи в условиях цеха, что обеспечивает высокое качество и снижает стоимость работ. Готовая станция просто буксируется к месту эксплуатации, что кардинально сокращает сроки возведения объекта по сравнению с наземными АЭС. И, конечно, мобильность. ПАТЭС можно перебазировать в другую точку побережья в случае изменения энергетических потребностей, что невозможно для стационарной станции.

Сейчас «Росатом» планирует до 2039 года построить 18 плавучих АЭС с различными модификациями реакторов. Основной упор делается на более совершенные и мощные установки серии РИТМ-200. Если реактор КЛТ-40С на «Ломоносове» дает 70 Мвт мощности, то РИТМ-200 может обеспечивать до 110 МВт.

Четыре ПЭБ с реакторами РИТМ-200С планируется ввести в эксплуатацию в 2028–2031 годах для энергоснабжения гигантской Баимской рудной зоны на Чукотке. Кроме того, ведутся работы над оптимизированным «тропическим» исполнением ПАТЭС для экспорта в страны с протяженной береговой линией, такие как Индонезия. К слову, еще одним стратегическим направлением развития ПАТЭС может быть опреснение воды. В целом «Росатом» рассматривает экспорт малых модульных реакторов как стратегическое направление и планирует занять 15-20% глобального рынка к 2030 году.

Здесь возникает крайне перспективная синергия с дата-центрами. Крупный ЦОД требует огромного количества надежной электроэнергии 24/7, воды для охлаждения и линий связи. Плавучая АЭС, в свою очередь, также нуждается в воде и инфраструктуре для выдачи энергии, что создает естественный технологический симбиоз. Для такого центра энергия, составляющая до 40% операционных расходов ЦОД, может оказаться дешевле, но еще важнее, что атомная генерация обеспечивает долгосрочно предсказуемый тариф, защищая от рыночных колебаний цен на ископаемое топливо.

В России уже стартовали проекты по интеграции ЦОД и атомной энергетики. Пилотные зоны создаются на базе действующих АЭС в Калининграде, на Нововоронежской, Балаковской, Смоленской и Кольской станциях. Параллельно в марте 2025 года Национальная технологическая инициатива (НТИ) объявила о начале эскизного проектирования плавучих ЦОД. Такие дата-центры, размещенные на баржах, будут на 20-30% дешевле в строительстве и смогут использовать забортную воду для охлаждения, а энергию — от плавучих мини-АЭС. Их планируется интегрировать в инфраструктуру Северного морского пути.

Плавучие дата-центры могут перемещаться по водным маршрутам, при необходимости меняя юрисдикцию. Объектами будут управлять через единую цифровую платформу, которая контролирует ресурсы и оптимизирует работу. Возникает приличный список потенциальных клиентов: государственные структуры, крупные компании и страны с ограниченной IT-инфраструктурой, например, располагающиеся на островах.