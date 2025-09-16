Министр энергетики США Крис Райт заявил, что США намерены полностью заместить собой Россию в поставках газа на европейские рынки. В этих словах нет ничего нового, но обновились сроки, которые озвучил чиновник, — по его словам, европейцы способны полностью сменить российских поставщиков на американских в течение года, а при большом желании — и полугода. Американцы серьезно нацеливаются на полный захват европейского энергорынка, но тут, кажется, мистер Райт сильно торопит лошадей.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вообще США были растущим поставщиком СПГ в Европу еще до 2022 года. Но за следующие три года ЕС, пытающийся отказаться от «российской зависимости», увеличил именно американские поставки. Доля России в импорте ЕС снизилась с примерно 40% в 2021-м до 15% в середине 2025 года (в основном через трубопровод «Турецкий поток» и СПГ, купленный на спотовом рынке). Доля Америки резко росла: на рынке СПГ они заняли более половины европейского рынка, а всего поставляемого в ЕС газа — в районе 30%. По объемам США обошли не только Россию, но и Катар с Норвегией. Это стало возможным благодаря двум факторам: мобилизации самих США, нарастивших экспортные мощности, и способностью Европы быстро развернуть инфраструктуру для приема СПГ — плавучие терминалы регазификации (FSRU).

Администрация Трампа хочет наращивать объем поставок и дальше. Неслучайно в договоре о пошлинах между Вашингтоном и Брюсселем фигурирует цифра в $750 млрд закупок всей энергетической продукции в США за следующие три года. Сумма, естественно, фантастическая: для этого бы европейцам пришлось увеличить свой импорт нефти, газа и продукции мирного атома в 3,5 раза, что нереально ни при каких обстоятельствах. Тем не менее желание увеличивать экспорт через Атлантику есть. Но здесь всё довольно неоднозначно.

Во-первых, если говорить о газе, то есть инфраструктурные ограничения, что касается как экспорта, так и импорта. Хотя плавучие терминалы FSRU были развернуты быстро (Германия построила три терминала менее чем за год), строительство стационарных терминалов и, что особенно важно, внутренних газотранспортных сетей для распределения газа от побережья вглубь континента займет пять-десять лет.

С американской стороны тоже есть проблемы с увеличением экспортных мощностей. Немало проблем экспортерам доставил Джо Байден, ограничивший строительство новых терминалов. Сейчас, по прогнозам экспертов, на нужные объемы Америка может выйти только к концу десятилетия. Сроки могут сдвинуться и влево, но год — нереально короткий период.

А самое главное — остается вопрос цены. Российский трубопроводный газ был одним из самых дешевых в мире по себестоимости поставки. Американский газ требует дорогостоящего процесса сжижения (около $2-3 за миллион британских тепловых единиц), транспортировки на специализированных танкерах через океан (фрахт сильно зависит от конъюнктуры рынка) и регазификации в терминалах ЕС (еще около $1 за MMBtu). В целом разница в стоимости между российским и американским газом до сих пор является двукратной.

Кроме того, стоимость строительства и аренды плавучих терминалов, прокладки новых трубопроводов внутри ЕС для диверсификации потоков с запада на восток ляжет на плечи налогоплательщиков и конечных потребителей через специальные тарифы. В общем, последствия мы можем видеть уже сейчас: промышленная стагнация и даже спад в крупнейших европейских экономиках — это повседневная реальность.

Что касается остальных пунктов, о которых говорит Райт, то их осуществить будет еще сложнее. Во-первых, в отличие от газа, особого профицита по нефти у США нет. Если даже добыча и увеличится по сравнению с нынешними (рекордными) 13-13,5 млн баррелей в сутки, то немалая часть этих дополнительных объемов может пойти, например, на компенсацию потерь от снижения импорта из Канады, с которой у США сейчас натянутые отношения. Опять же, относительно низкие цены на нефть ($65-70 за баррель это вроде бы и неплохо, но если пересчитать с учетом инфляции в ценах, скажем, 2019 года, то всё будет выглядеть куда менее приятно) никак не способствуют наращиванию американской добычи. Если европейцы и хотят снизить покупки у России (напрямую или опосредованные), то им будет легче закупаться на Ближнем Востоке.

Если же говорить про атомную энергетику, то здесь американцам хвастаться особо нечем. Данная отрасль в США не первое десятилетие находится в стагнации. За последние четверть века в стране было построено всего шесть энергоблоков (а по факту — три, так как остальные на конец 2000 года были практически завершены). Не до конца понятно, что США тут могут предложить ЕС, особенно если речь идет о каких-то действительно серьезных суммах. Пока что мы скорее видим стремление выдать желаемое за действительное.