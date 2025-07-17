Законопроект, предусматривающий введение пошлин в 500% для стран, импортирующих российские энергоресурсы, продвигается к своему принятию в конгрессе. Документ уже был словесно одобрен Дональдом Трампом. Выглядят эти цифры довольно грозно, и последствия при полноценном выполнении биллем своих задач также будут очень серьезными — как для России, так и для остального мира. Однако ключевое слово — «полноценном», поскольку в случае принятия законопроекта возникнет очень много «но».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Некоторое время назад сама идея введения 500-процентных пошлин против большей части остального мира на основании торговли с Россией даже в самих США воспринималась не слишком серьезно — на уровне «хотелок» старого ястреба Линдси Грэма (внесен в перечень экстремистов и террористов), у которого в любом случае большие проблемы с переизбираемостью. Смена настроений в Белом доме, однако, сделала эту перспективу куда более реальной: сторонников «жесткой руки» в отношениях с Россией хватает и среди республиканцев, и среди демократов. США достигли немалых успехов в выкручивании рук своим торговым партнерам в последнее время, так что некоторые представители политической элиты ожидают, что и в этот раз будет то же самое. В то же время Дональд Трамп и его администрация намерены получить в исполнении этого закона известную свободу рук: так, президент США может предоставить отсрочку для любой страны, покупающей нефть и уран у России на 180 дней, сейчас идут переговоры о существенном увеличении длительности этой отсрочки.

Допустим, что закон будет принят в ближайшее время и что он действительно установит пошлины для партнеров России на уровне в 500%. Ничего хорошего такое развитие событий, конечно же, не означает. Крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай и Индия, именно их имеют в виду авторы законопроекта в первую очередь — на их долю приходится около 70% отечественного нефтяного экспорта. Для обоих эти поставки очень важны, например Индия, ранее в основном закупавшая нефть в странах Залива, смогла неплохо сэкономить на дисконтах. Кроме того, индийские компании часто становятся посредником, продающим российскую нефть третьим странам, в том числе и в Европу. Но как бы ни были важны для Дели и Пекина российские поставки, американский рынок ещё важнее. В условиях реальной 500-процентной пошлины они будут вынуждены отказаться от облагаемых санкциями покупок.

Это значит, что c международных торговых маршрутов единовременно исчезнет около 7 млн баррелей в день (если считать и нефть, и нефтепродукты), или 7% глобального производства. Россия получит сильную пробоину в бюджете, которую возможно будет закрыть только масштабной девальвацией и, как результат, инфляционным всплеском. Что до мирового рынка, то это приведёт к радикальному росту цен на нефть. Официальные лица Индии, к примеру, прогнозируют до $120 за баррель, и это довольно консервативная оценка. В прошлом такие объемы с рынка разом не убирались за вычетом разве что нефтяного эмбарго арабских стран в 1973 году.

Заместить их будет практически невозможно. ОПЕК+ в отсутствии России располагает довольно серьезными резервными мощностями, но едва ли больше 4 млн баррелей в день. И увеличение добычи на такую дельту потребует много месяцев, а возможно, и лет. Коммерческие же запасы будут проедены довольно быстро, так что рынок ощутит дефицит в кратчайшие сроки. Рост нефти в таких масштабах приведет к серьезной стагфляции. Учитывая, что мировая экономика и так испытывает немалую угрозу роста пошлин, рецессия на глобальном уровне неизбежна. Опять же, напомню, что во множестве стран «коллективного Запада» экономика и так чувствует себя не очень хорошо.

Выстрел себе в ногу из такого калибра вряд ли возможен. Так что если закон всё-таки примут, будут использоваться все возможные обходные пути. Во-первых, указанные отсрочки, которые Трамп может применять по своему разумению. Во-вторых, ставка 500% не является по предварительному тексту закона обязательной — в реальности может применяться что-то существенно меньшее. В-третьих, всегда есть вопрос выполнения и тщательности отслеживания — контролирующие органы в любой момент «могут прикрыть глаза». В-четвертых, в тексте закона есть упоминание о том, что пошлины будут касаться стран, которые «не помогают Украине», но в чём заключается помощь, судя по всему, не определено. Это даёт очень широкие возможности для интерпретаций.

Наконец, если даже всё будет выполняться по-серьезному, могут появиться разные «креативные» варианты обхода запретов. Известно, что импортные пошлины США не касаются нефти и ряда других полезных ископаемых — всё это было заранее выведено за скобки. Поэтому ничто не мешает крупному нефтяному экспортеру (например, из тех же стран Залива) закупиться российской нефтью (пошлины-то его не касаются), а затем реализовывать её всем желающим. Одним словом, жизнь всегда найдет путь.