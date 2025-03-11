Сейчас сложно сказать что-то конкретное о переговорах России и США относительно «Северных потоков». Если они и имеют место, то это только самые ранние этапы, где о конкретике и сроках говорить нет никакого смысла. И даже если вообразить, что они увенчаются успехом, потребуются ещё многие месяцы, чтобы восстановить нитки газопровода и начать новые поставки. То есть это писаная по воде перспектива отдалённого будущего. С чего вдруг такая резкая и необъяснимая реакция от немецкого руководства?

ИА Регнум

Думается, что в Германии тоже прекрасно понимают, что завтра или послезавтра в Балтийском море ничего не произойдёт. Да даже если бы вдруг и произошло, то Германия вообще не обязана ничему препятствовать. Она может просто не покупать. Другой вопрос, что частные компании охотно ухватятся за возможность брать российский газ по низким ценам. Однако и на это у государства достаточно ограничительных механизмов. Это значит, что и в таком случае мешать повторному запуску не потребуется.

Единственным смыслом подобных заявлений может быть просто демонстрация «сигналов о добродетели» и «моральной паники». В текущей идеологической обстановке в Европе, когда высокопоставленные еврочиновники требуют сплотиться вокруг них против «плохой России», а теперь ещё и «коварной Америки», нужно постоянно показывать свою лояльность решительными жестами. Ведь если молчать, то и «единство Европы» может пойти трещинами.

Вся эта обязательная программа не имеет отношения к реальному бизнесу, который в любом случае стартует только после кардинального изменения политической ситуации. И тогда риторика будет меняться очень быстро (примеров в других сферах более чем достаточно в последние месяцы). О том, что публичная поддержка у возобновления торговых отношений с Россией в ФРГ огромна, свидетельствуют хотя бы овации в адрес главы «Альтернативы для Германии» Алисы Вайдель, которая на партийном съезде пообещала первым делом восстановить поставки по «Северному потоку». При том, что АдГ набрала на выборах почти 21% голосов, сторонники нормальной, здоровой торговли с Россией явно не ограничиваются электоратом этой партии.