Евросоюз относительно успешно пережил две зимы почти с минимумом российского трубопроводного газа (правда, резко увеличив закупки нашего СПГ, даже несмотря на санкции против этих проектов). Однако предстоящей зимой всё может оказаться немного иначе из-за ситуации на мировых энергетических рынках.

РИА Новости/Алексей Витвицкий

C виду подготовка к зиме выглядит вполне солидно. Ещё в июле запасы газа в европейских подземных хранилищах составили 96% от их общего объёма. Здесь нужно сразу отметить, что даже самую тёплую зиму Евросоюз неспособен пережить на одних запасах, но заполненность хранилищ стабилизирует ситуацию и позволяет избежать потрясений в случае сокращения поставок. В то же время некоторые сигналы показывают не самую безоблачную картину.

Так, в начавшемся отопительном сезоне (которому далеко до пика потребления, наступающего ближе к февралю, когда влияние тёплого воздуха с Атлантики минимально) отбор голубого топлива из ПХГ превысил закачку уже в девять раз: 245 млн кубометров против 28 млн. Хранилища заполнены на 93,6% (на 1,2% выше среднего показателя за прошлые пять лет), а общий объём газа в них составляет 103,9 млрд кубометров. К выходным температура может резко упасть на большей части континента, что приведёт к резкому увеличению отбора ещё до начала календарной зимы.

Основная же проблема заключается в том, что Евросоюз сейчас глубоко зависит от поставок СПГ. В 2021 году сжиженный газ составлял 20% европейского потребления, сейчас — уже 34%. При этом доля российского трубопроводного газа в энергобалансе ЕС упала в разы с 30% до начала СВО. Между тем цены на сжиженный газ, в отличие от трубопроводного, следуют рыночной конъюнктуре. И здесь возникает конкуренция между основными потребителями — Европой и Восточной Азией. Долгое время в Азии газ стоил значительно дороже, что объяснялось как логистикой, так и тем, что ЕС был обеспечен в достатке топливом по трубе. Периодически азиатские цены вновь опережают европейские, что приводит к перетоку газа на тихоокеанские берега и, соответственно, к подорожанию топлива в Европе.

Наиболее острым такое соперничество Европы и Азии становится в холодные месяцы, когда увеличивается спрос на отопление. Тёплые зимы на западе Евразии в последние годы помогали избежать скачков спроса и цен. Но в этом году рынок исходит из предположения, что зима будет нормальной, от чего европейские потребители уже немного отвыкли. Что касается Азии, то там спрос ощутимо растёт, и аналитики отмечают, что европейский рынок, где голубое топливо сейчас стоит $460 за тысячу кубометров, несколько «оторвался от реальности». Такой отрыв не может произойти надолго.

«Слон в комнате» — это российский транзит через Украину, составляющий сейчас около 5% потребления ЕС и чуть меньше половины от всех поставок по трубопроводам в Европу из России (другая половина приходится на «Турецкий поток»). Сделка заканчивается 31 декабря, до того, как потребность в отоплении достигнет своего пика. Переговоры о сохранении потоков газа через Украину продолжаются, но их перспективы неясны, учитывая вылазку украинских войск в Курской области и общую ситуацию на линии фронта СВО.

Если холодная зима совпадёт с провалом переговоров по транзитному контракту, цены неизбежно взлетят. Альтернатив с учётом пропускных способностей других труб на данный момент нет. «Северный поток» вообще взорван. Придётся дополнительно увеличивать закупки на рынке СПГ — а там всё совсем не благостно.

Из-за задержек в запуске новых экспортных объектов рост поставок СПГ в этом зимнем сезоне останется ограниченным, что будет сдерживать объёмы СПГ, на которые Европа сможет рассчитывать. Коммерческая компания Kpler оценивает, что в этом зимнем сезоне на рынок будет добавлено всего 2,5 млн тонн сжиженного газа — примерно четверть от новых поставок, полученных в прошлом зимнем сезоне. Существуют опасения и по поводу напряжённости на Ближнем Востоке: если эскалация приведёт к закрытию Ормузского пролива, это поставит под угрозу 20% глобальных поставок СПГ.

Эту зиму ЕС в принципе должен пережить без особых эксцессов, учитывая высокие показатели хранилищ. Но на выходе из неё они будут опустошены до менее чем трети от своего объёма. А значит, заполнять их придётся намного интенсивнее. Соответственно, высокие цены на газ будут держаться большую часть следующего года. Вероятно, речь пойдёт об отметках существенно выше $500 за тысячу кубов.

И «до кучи» европейцы, активно закупая российский СПГ вместо российского же трубопроводного, сами вводят против него санкции. Это значительно снижает возможности развития того же проекта «Арктик СПГ». Для России это неприятно, но не критично: речь идёт о расширении объёмов поставок, а не о их поддержании. Более того, рост цен всё это вполне компенсирует для наших игроков, прежде всего «Новатэка». А вот европейцы в очередной раз продемонстрировали искусство меткого выстрела себе в ногу.