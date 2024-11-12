Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Вырвавшееся на свободу ожидание мира, в котором страны и народы боялись вслух признаться до результатов выборов в США, закономерно рождает вопрос: а что будет дальше с Украиной, если завтра война остановится? Совершенно очевидно, что былые призывы российских ястребов «дойти до Львова» — только эмоции, контролировать такую огромную территорию физически невозможно.

ИА Регнум

То есть украинское государство в каком-то виде сохранится и с ним нужно будет как-то взаимодействовать. А ему — вести дела с окружающим миром. Как это будет выглядеть — сильно зависит от внутренних изменений: смены власти, идеологии, целей, формул пропаганды.

В общем, от того, что называется умным словом «метанарратив».

Нынешний, притащивший Украину к войне и разрушению, стал определяющим по итогам Майдана-2014. Именно это внедряемое государством повествование о фундаментальных процессах прошлого и настоящего обеспечило формирование основных социально-политических структур, доминирующий образ мыслей и официальное определение внешнеполитического курса.

При этом украинский нарратив всегда нормально «разбивался» аргументами, особенно очевидным это было до введения тотальной цензуры. Рыхлость и уязвимость его составляющих остается на поверхности и до сих пор.

Провозглашенная борьба за социальную справедливость 10 лет назад привела к системной десоциализации государства, несправедливость зашкаливает буквально в любой сфере жизни.

Декларировавшееся противостояние засилью олигархов сначала вынесло олигарха в президентское кресло, а затем создало новую олигархическую «семью» — энергичную команду Владимира Зеленского.

Стремление к социальному многоголосию вылилось в моноидеологию, моноязычие и монокультурализм, персональная идентичность пинками загоняется в жесткий стандарт.

«Независимость» и «суверенитет», за которые шли умирать, обернулись полной внешней зависимостью. С 2014 года не было ни одного года, когда Украина не нуждалась бы в «программах поддержки», накапливая неподъемные долги.

Проекты «великой аграрной державы», «подъема IT-индустрии» или даже «одного из наимощнейших в мире ВПК» имеют итог в виде рассыпавшихся остатков четвертого технологического уклада без шансов перейти в пятый.

Известия/Тарас Петренко

Вся стратегия развития страны укладывается в идею вступления в ЕС и НАТО — то есть передачи решения своих проблем на аутсорс: Евросоюз развивает экономику, альянс обеспечивает безопасность, вареники сами прыгают в рот.

Текущий план — продолжать войну с Россией, невзирая на любые издержки и отметая любые разумные варианты выхода из кризиса, физически уничтожающего украинский народ.

И какие в такой ситуации есть варианты будущего?

Первый. Ничего не изменится

У власти останется так же псевдоэлита и пассионарии, контролирующие все более-менее прибыльные темы, аппарат насилия и идеологию. Даже если денежные вливания от «западных партнеров» оскудеют — ресурсов для того, чтобы поддерживать текущую политическую систему, достаточно.

Сократившаяся территория и поредевшее население означают, что и трат станет меньше. А если не нужно будет постоянно вбрасывать миллиарды в войну — ресурс освободится тем более. Демобилизованные солдаты ВСУ останутся «полезным ресурсом», который можно продавать для ведения войн за границей — в том числе (и в первую очередь) против России и её союзников, в Африке, например.

Население останется под тяжестью идеологического пресса, где «метанарратив» все дальше мутирует в интегральный национализм ОУН* начала XX века. Дети и молодежь продолжат воспитываться в духе борьбы против «тысячелетнего порабощения Москвой» и ненависти к русскому языку и культуре.

В принципе, сохранять такую точку напряженности нынешним союзникам киевского режима выгодно. Поскольку никакой евроатлантической интеграции Украине реально не светит, поддерживать её существование им всё равно придётся. Так же — хоть какая-то польза, поскольку это работает на первоначальную цель, ради которой всё и затевалось идеологами США еще в конце 80-х годов прошлого века: не допустить интеграции Украины и России, что означало бы «возвращение империи».

И тянуть в таком состоянии можно довольно долго на территории любого размера.

Второй. Изменения изнутри

Украинское общество реально устало и от войны, и от «метанарратива», пробивая информблокаду то акциями неповиновения, то физическим сопротивлением «активистам», а то и даже откровениями официальной социологии. Свежий опрос КМИС фиксирует, что количество готовых терпеть лишения «столько, сколько нужно», с февраля уменьшилось сразу на 10%, а ведь социология в обществе, подверженном массовому психозу, не работает.

Иван Шилов ИА Регнум

Даже в социальных сетях под традиционными ура-патриотическими постами, полными визгливого пафоса, преобладают раздраженные комментарии вроде «люди гибнут, а вы опять про эту мову». Или «коррупция пожрала всё, а вы тут про трипольцев».

После победы Трампа вдруг с новой силой зазвенели голоса разного рода недовольных вроде сидящего в СИЗО нардепа Александра Дубинского (человека опального олигарха Коломойского). А его коллега Евгений Шевченко даже позволил себе вступить в публичный конфликт с офисом президента, призвав Зеленского начать мирные переговоры и уйти в отставку.

В обществе есть реальный запрос на разворот в сторону мультикультурности, свободы вероисповедания и использования разных языков, нейтралитета, отмены центральной идеологии — словом, всего того, что изначально было заложено в Декларацию о государственном суверенитете и Конституцию Украины.

Проблема лишь в том, что формат нейтральной, внеблоковой, работающей и реально по-европейски свободной Украины не вписывается в её сегодняшнюю жизнь и управляющие элиты выступают категорически против изменений. Как они были резко против и в 2019 году, когда Зеленский попробовал заикнуться о мире — улица и подконтрольные СМИ быстро решили дело.

Нынешние власть и «оппозиция» исповедуют общий набор ценностей: «антироссия, армия, мова, вира» и общую мораль, позволяющую беззастенчиво красть на массовом убийстве сограждан. Победить на выборах они не смогут, только и выборы провести теперь не представляется возможным. Все классические технологии, которым годами учились политологи, на Украине больше не работают — нужно просто занести денег в ОП, и там нарисуют нужные проценты.

А дополнительный фальсификационный ресурс — заграничные участки и миллионы граждан Украины за рубежом (опыт Молдовы здесь очень пригодится).

Таким образом, в текущих условиях возможно появление лишь такого политического проекта, который предложит те же шаровары, только в профиль — смягченную версию нарратива Майдана. Да и та встретит ожесточенное сопротивление.

«Революции роз» не будет, без гражданской войны с истреблением прослойки «профессиональных патриотов» либо вмешательства извне Украина эволюционным путём в короткой перспективе другой стать вряд ли сможет.

Третий. Изменения снаружи

Несмотря на свою кажущуюся сплоченность и инициативность, ура-патриоты очень несамостоятельны и крепко зависят от воли «белых людей». А те вертели в своих интересах и Порошенко, и Зеленским, заставляя их вмешиваться в американские выборы то против одних, то против других.

Трамп вряд ли забыл нанесенную ему обиду, когда в 2016 году украинскими агентами демократов была запущена кампания по его дискредитации. А в его руках — мощный рычаг влияния.

Госдеп и посольство США на Украине в ручном режиме руководили действиями профильных министерств, на их содержании остаются отдельные СМИ и целые медиахолдинги, разного рода фонды и общественные организации, имеющие большое влияние. Украинские долги, которые вернуть обычным способом вряд ли возможно, активно концентрируются в одних руках. Недовольным всегда можно вменить кражи на военных поставках, а вертикаль антикоррупционных структур американцами выстроена своя.

Поэтому «переключить канал» для них, в принципе, не проблема.

Ну а зарубежные украинцы, коих насчитывается от 9 до 12 млн, являются ценным активом, с помощью которого вполне реально сформировать альтернативную политическую повестку, альтернативное правительство и парламент, накопить пакет международных договоров «от имени народа Украины».

Более энергичная, ориентированная на мирное развитие и нейтралитет политика при известной поддержке вполне может быть успешной и легко передавить надоевших всем злобных уродов, сидящих на Печерских холмах в Киеве.

Такую работу нужно было начинать еще позавчера, но и сегодня будет не поздно. Кто первый подхватит эту инициативу — тот и в дамках. А в сочетании с дефицитом ресурсов подобные усилия дадут эффект, особенно если силовые акции (без которых вряд ли можно обойтись) будет брать на себя правительство за рубежом.

Еще одним фактором стабилизации может быть приход на Украину не миротворческих сил, а крупного инвестора — такого, как Китай, который очень давно хотел развивать порты, обрабатывать землю, строить заводы поближе к европейскому рынку. Промышленные объекты с жестко выстроенной системой безопасности одновременно и дадут работу, и внесут стройность в общий хаос, и покажут, что развитие без вечных подачек возможно.

То есть поменяют метанарратив в результате конкретных действий.

Хотя, конечно, пока мир не наступил, главным фактором внешнего воздействия будут оставаться ВС РФ и многотонные бомбы, ежедневно вынужденные доказывать, что выбранный Украиной путь бесперспективен и ведет в никуда.

*Экстремистская организация, запрещенная в РФ.