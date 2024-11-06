Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак поздравили Дональда Трампа с победой, и, как язвительно замечают украинские комментаторы, «теперь он может считаться легитимно избранным президентом». Хотя в целом на Украине царит настроение тщательно подавляемой паники.

ИА Регнум

Основной посыл, который пока транслируют отдельные гиперактивные эксперты, можно обозначить как «без паники, держим строй». Потому что все отлично помнят, что именно 47-й президент США и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс говорили про Украину в течение избирательной кампании. В мае 2024 года главный республиканец обещал закончить войну всего за сутки, и теперь подтвердил эту позицию, заявив: «Больше никаких войн во время моей каденции».

В июне Трамп утверждал, что Украина не выиграет войну против России. «У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Они потеряли так много людей. Они потеряли эти величественные города с тысячелетними золотыми куполами — и все из-за него (Байдена) и бессмысленных решений, которые он принял. Россия никогда не напала бы, если бы я был президентом»,— подчеркнул он и во время первых теледебатов с Джо Байденом «проехался» по условиям мира, озвученным российским президентом.

А в июле 2024 года Трамп в очередной раз пообещал как закончить войну на Украине, так и предотвратить третью мировую «еще до того, как я займу Овальный кабинет». Его советники и Вэнс, со своей стороны, даже рисовали конкретный план — остановить боевые действия по линии фронта, фактически оставив России ее территориальные завоевания, и не брать Украину в НАТО.

Соответственно, украинская сторона, полностью отдающая себе отчет в том, что ее судьба зависит от американской финансовой поддержки, затрепетала от мысли, что всё это вдруг станет явью.

Таким, как известный активист-убийца и волонтер-расхититель Сергей Стерненко, припомнили эмоциональные заявления о том, что «Трамп, конечно, мразь со своими заявлениями против Украины». В Ивано-Франковске синкелл по делам духовенства местной епархии Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Степан Балагура во время проповеди назвал Трампа «антихристом» и «дьяволом» и заявил, что в недавно найденной старинной книге содержится запись о том, что он последний президент США — в случае его победы настанет конец света.

Поэтому священник призвал помолиться «за рассудительность американского народа». УГКЦ уже поспешно сообщила, что все это дипфейк и не нужно верить фальшивым источникам. Хотя реквизиты счета для пожертвований Архикафедрального собора Воскресения Христова на видео — вполне реальные.

Тем, кто заседает повыше, эмоции нужно сдерживать, так что Зеленский в своем поздравлении особо отметил, что рассчитывает на дальнейшую «потужную» двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах. А граждане, пришедшие комментировать эту новость, в свою очередь злорадно отметили, что теперь с «Потужного», в очередной раз продлившего военное положение, спросят за каждую копейку.

Но оптимисты всё равно уверены, что далеко не всё так плохо.

«Украина готовилась к этому, и именно поэтому Зеленский в документе, который он назвал планом победы, упомянул о доступе иностранцев к украинским полезным ископаемым и возможность нашим солдатам заменить американцев на военных базах в мире. Авторы плана думали, что Трампу это должно понравиться, — пишет, пытаясь быть мудрым и парить над схваткой, бывший член Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания народный депутат Николай Княжицкий. — Трамп, как когда-то Зеленский, тоже верит, что посмотрит в глаза Путину и решит все проблемы. Часть его избирателей тоже в этом убеждены».

Сам Княжицкий попал в парламент от партии «оппозиционера» Петра Порошенко, предыдущего президента. Но на пороге большой беды для всех расово верных патриотов их лодка оказалась общей — без войны новая «элита» Украине просто не нужна. Поэтому Княжицкий и рассуждает о том, что прекрасное предложение о продаже остатков Родины должно впечатлить потомственного бизнесмена по ту сторону Атлантики.

И решительно шагнувшая вперед когорта «трезвомыслящих» советует официальному Киеву не спешить, не делать эмоциональных заявлений, а продолжать настойчиво идти по избранному пути. Если уж суждено остановить войну, то нужно взять этот процесс в крепкие украинские руки, «продолжать работать с демократами» и не забывать республиканцев, «чтобы мы выработали с новым президентом четкие, прагматичные, понятные, логичные шаги к остановке войны».

Надежду «патриотов» питает то, что заставить Россию сесть за стол переговоров точно не получится по щелчку пальцев. Следовательно, время ещё есть. А время для них означает сохранение власти. Все равно до инаугурации нового президента у руля останется команда Байдена, и она может принять несколько решений, которые резко усложнят любые договоренности об окончании войны.

Например, разрешат ракетные удары по российской территории, чего упорно добивались в последние полгода представители киевского режима. Так что до января можно натворить таких бед, что предыдущая пара лет покажется вполне сносной. Хотя при этом с мест сообщают, что с 5 ноября власти начали запрещать пользоваться Telegram. Мессенджер блокируется на территории высших учебных заведений и в студенческих общежитиях, а государственным и коммунальным служащим запрещается устанавливать его не только на служебные, но и на личные устройства, если они используются для работы.

«Знаете, что это значит? Что фронт сыплется, под Курахово российские войска за сутки проходят до 2 км, а украинское войско (если так можно назвать деморализованную армию, которая разбегается) хаотично отступает. Поскольку «Телеграм» является главным источником информации для населения, то Просроченный решил, что подлому сословию ни к чему знать, что происходит в стране. И это правильно: большие знания приумножают большую скорбь», — иронизирует журналист-скандалист, военнослужащий 241-й отд. бригады ТрО Владимир Бойко.

Ведь на самом деле для принципиального решения о прекращении военной помощи Украине есть очень веское основание, о котором все немного подзабыли.

Восемь лет назад тогда еще народный депутат (и заместитель главного редактора самого главного грантового интернет-издания «Украинская правда») Сергей Лещенко запустил кампанию по дискредитации Трампа. Он опубликовал «черную бухгалтерию» Партии регионов свергнутого президента Виктора Януковича, где стояла фамилия Пола Манафорта — известного политтехнолога, работавшего на «регионалов», а в 2016 году руководившего избирательным штабом республиканцев.

После публикации в New York Times и сюжета на CBS News начался скандал, из-за которого Манафорт покинул штаб, его обвинили в отмывании денег и лоббировании пророссийских политиков, назначив наказание в виде 7,5 года тюрьмы и штрафа в размере 6,1 млн долларов. В 2019 году Лещенко на эфирах уже многословно объяснял, что он ни при чем, однако в 2016-м бодро докладывал, что «Амбарная книга Партии регионов спасла мир» и «после такого удара Трамп уже не оправится». А брифинг представителей «Украинской правды», попавший в эфир CBS, — «последний гвоздь в крышку гроба Манафорта. Надеюсь, что с ним и Трампа».

Активист Серёжа за свои труды был награжден элитной квартирой в центре Киева, которую ему купил олигарх Виктор Пинчук, тесно связанный с демократами. Впоследствии при его посредничестве компания BlackRock FMA, финансируемая банком JP Morgan, стала основным залогодержателем Украины при посредничестве Фонда развития Украины (UDF), созданного Зеленским.

По окончании депутатского мандата бывшего журналиста-активиста уже «зеленая» власть пристроила в наблюдательный совет госпредприятия «Укрзализныця», где коррупционные обороты легендарны. Поэтому уже в январе 2020 года его одновременно избрали руководителем специально созданного Комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции.

Бывший директор Национального антикоррупционного бюро и экс-заместитель главы НАПК Артем Сытник, вопреки запрету прокурора официально подтвердивший прессе наличие в списке выплат «команды Януковича» фамилии Манафорта (который, надо сказать, нигде не расписывался), стал заместителем директора Агентства оборонных закупок.

Представительница ФБР на Украине Карен Гринавей, занимавшаяся расследованием дела о возврате денег, выведенных с Украины, и преследованием олигарха Дмитрия Фирташа, была вынуждена досрочно уволиться из ФБР и остаться на Украине, где устроилась на работу в псевдообщественную организацию «Центр противодействия коррупции». В феврале 2022 г. она еще была там — вошла в состав комиссии по избранию директора НАБУ.

Самый известный представитель Центра — Виталий Шабунин, тогда тоже приложивший руку к масштабному вмешательству в результаты президентских выборов США. Ныне он фигурант скандала с фиктивной службой в ВСУ, где он не был ни дня. И вся эта компания оптом завязана на Офис президента Украины и одновременно — на администрацию Байдена. Так что восстановить справедливость, как считают некоторые осведомленные люди в Киеве, для Трампа будет делом чести.

Таким образом, можно прийти к нехитрому заключению: всякий возлагает на «Дональда Федоровича» свои собственные надежды. Те, кто присосался к бешеным военным деньгам, надеются, что так или иначе их поток сохранится «в интересах США», и выражают готовность служить не менее преданно. Те, кто хочет смены власти, надеются, что новая метла начнет масштабный аудит. А заместитель главы украинского парламента Александр Корниенко даже попросил Трампа помочь Верховной раде переизбраться.

Православные надеются, что закон о запрете УПЦ спрячут в дальний угол, поскольку республиканцы «были им возмущены». Сторонники мира — что он наступит если не через 24 часа, то хотя бы до Нового года и можно будет выдохнуть. Одни «аналитики» пророчат разрыв Штатов с Евросоюзом. Другие — проблемы для Китая и жесткий разговор с РФ.

Но одно можно сказать более-менее определенно: украинцы ни своей страной, ни своей судьбой не управляют. И что бы на самом деле ни сделал Дональд Трамп на президентском посту — он сделает это без совещаний с киевским режимом, который при любом раскладе исчерпался и должен закрывать проект войны с Россией.