Материалы с тегом «Наемники»
Минобороны сообщило об уничтожении 5962 иностранных наёмников ВСУ
За время проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 5962 иностранных наёмника ВСУ, сообщило 14 марта Министерство обороны. Всего за время проведения СВО на территорию Украины прибыли 13 387 иностранных наёмников, сказано в сообщении министерства. Больше всего было уничтожено наёмников...
новость часа
14 марта 2024
Польские наёмники согласились вступить в ЧВК «Порошенко»
Находящиеся на территории Украины польские наёмники Майкл Киермач и Игорь Горняк в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом ( Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым ) согласились вступить в фиктивную частную военную компанию, якобы созданную бывшим президентом Украины Петром Порошенко...
13 марта 2024
Украинский пленный рассказал, что офицер ЦРУ командовал отрядом наёмников
Сотрудник ЦРУ командовал отрядом наёмников в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Водян. По его словам, он и другие бойцы увидели незнакомого человека, когда пришли в столовую. Там находились американские наёмники, уже знакомые украинцам. «Мы...
13 марта 2024
ВС России поразили два пункта временной дислокации иностранных наёмников
Вооружённые силы РФ поразили два пункта временной дислокации иностранных наёмников в зоне специальной военной операции. Об этом 11 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он отметил, что оперативно-тактической авиацией, беспилотными...
11 марта 2024
В Британии нашли мёртвым наёмника, воевавшего на стороне ВСУ
Наёмника Гарри Грегга, воевавшего на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), нашли мёртвым в его доме в Великобритании. Об этом 11 марта сообщает The Telegraph. Как рассказали изданию родственники Грегга, он поехал на Украину, вдохновлённый речью Лиз Трасс, которая на тот момент занимала пост главы...
новость часа
11 марта 2024
Группу наёмников ВСУ заметили под Авдеевкой
Российские разведчики зафиксировали в районе города Авдеевки в ДНР группу иностранных наёмников, сообщил 10 марта советник главы республики Игорь Кимаковский. «Наши разведчики зафиксировали группу иностранных наёмников у Тоненького и Орловки», — сказал Кимаковский в интервью ТАСС. На упомянутом...
10 марта 2024
Лидера французских неонацистов Сезара Ожарома ликвидировали под Авдеевкой
Лидера французских неонацистов Сезара Ожарома, воевавшего на стороне ВСУ, ликвидировали на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили ТАСС в силовых структурах. «Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром», — рассказали агентству...
новость часа
9 марта 2024
The Hindu сообщила о гибели гражданина Индии в зоне СВО
Гражданин Индии Мохаммед Асфан погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщила газета The Hindu. Информацию о смерти Асфана родные получили 6 марта, однако, когда именно он погиб, не известно. По данным газеты, у него остались жена и двое детей. Со слов брата погибшего, он...
7 марта 2024
Разведка Украины заявила, что на неё работают наёмники из 50 стран
Главное управление разведки Украины сообщило 7 марта в Telegram-канале, что в её международный легион входят «добровольцы из более чем 50 стран мира». По данным ГУР, среди наёмников опытные бойцы из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Южной Америки и Африки. Наёмники...
7 марта 2024
СК объявил в розыск около 700 воюющих на стороне ВСУ наёмников
Следственный комитет России объявил в розыск около 700 воюющих на стороне украинской армии наёмников. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что ранее председатель СК Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке, в ходе которого обсуждали расследование и результаты...
7 марта 2024
Херсонский депутат заявил о неготовности наёмников ВСУ противостоять России
Численность иностранных наёмников в ВСУ стала снижаться — они оказались не готовы к противостоянию с российскими военными. Об этом «РИА Новости» заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. По мнению парламентария, стало очевидным то, что изменилось качество и количество наёмников. Ещё...
1 марта 2024
Западное СМИ назвало число иностранных наёмников в ВСУ
В рядах Вооружённых сил Украины состоят свыше 20 тыс. иностранных наёмников 50 национальностей. Об этом сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на чиновников киевского режима. «Хотя официальные цифры несколько туманны, по данным украинских чиновников около 20 тыс. иностранцев более...
28 февраля 2024
Наёмник из США заявил о готовности свергнуть Зеленского
Российские пранкеры Вован и Лексус ( Владимир Кузнецов и Алексей Столяров ) от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко предложили нескольким иностранным наёмникам ВСУ принять участие в свержении действующего на Украине режима, и некоторые из наёмников ответили согласием. Записи разговоров...
28 февраля 2024
Американские наёмники пожаловались пранкерам на командование ВСУ
Американские и австралийские наёмники ВСУ пожаловались российским пранкерам Вовану и Лексусу ( Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову ) на непрофессионализм командования киевской армии. Наёмники полагали, что беседуют с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Записи были опубликованы 28...
28 февраля 2024
Российский военный подтвердил присутствие западного спецназа на Украине
Российские военные давно фиксируют присутствие спецназовцев из стран Североатлантического альянса (НАТО) в рядах ВСУ в качестве связистов, лётчиков и заградотрядов. Об этом сообщил командир одного из штурмовых подразделений добровольческого корпуса, находящегося на артёмовском направлении...
28 февраля 2024
Бастрыкин рассказал о расследованиях дел против воюющих за ВСУ наёмников
Около 600 наёмников из 46 стран, участвующих в конфликте на Украине, находятся под уголовным преследованием со стороны России. Об этом председатель СК Александр Бастрыкин сообщил в опубликованном 28 февраля интервью ТАСС. Он отметил, что большинство наёмников, личности которых установлены, имеют...
28 февраля 2024
Западный спецназ уже присутствует на Украине — СМИ
Один из высокопоставленных военных европейских чиновников на условиях анонимности заявил о присутствии западного спецназа на Украине. Об этом написала британская Financial Times. Информатор издания заверил, что всем известно о присутствии в ВСУ иностранных военных. «Все знают, что на Украине...
новость часа
28 февраля 2024
В Госдуме заявили о попытке НАТО узаконить присутствие на Украине
Ряд стран НАТО решил устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. В ходе беседы с «РИА Новости» парламентарий напомнил о высказывании премьер-министра Словакии Роберта Фицо по...
27 февраля 2024
Застрелившего брата бразильского наёмника ВСУ ликвидировали в зоне СВО
Бразильский наёмник, снайпер Макс Панаво, убивший на родине старшего брата, погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщило 23 февраля RT. «Ликвидирован один из известнейших бразильских наёмников», — говорится в сообщении. По данным журналистов, Панаво воевал на стороне ВСУ как...
23 февраля 2024
На Украине ликвидировали литовского наёмника ВСУ
Воевавший за украинскую армию литовец Тадас Тумас погиб в зоне боевых действий. Эту информацию подтвердил глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас, его слова 23 февраля привёл портал 15min. lt. «Министр обороны Арвидас Анушаускас подтвердил, что располагает информацией о гибели литовца»...
23 февраля 2024