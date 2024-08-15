В Курской области продолжаются тяжёлые бои. Всего за время боевых действий с 6 августа противник потерял до 2300 военнослужащих, сообщили в Минобороны России, а также 37 танков, 32 бронетранспортера, 192 боевые бронированные машины и другую технику.

ИА Регнум

В Следственном комитете заявили, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. А директор ФСБ Александр Бортников отметил, что атаку Киева на Курскую область поддерживает Запад.

Президент России Владимир Путин заявил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, а противник получит достойный ответ.

Происходящее в Курской области глубоко потрясло буквально бежавшего из Германии в Россию Руслана Рюмшюсселя.

Шок! Это было первое, что почувствовал 7 августа, узнав о вторжении на территорию России. Ситуация неописуемая, абсолютно неожиданная. В голове — словно стог сена, никаких мыслей. Зато эмоции били через край. Быстро пришла ярость, удушающая злость. Хотелось сесть в свою «Ниву» и нестись на фронт! Но сделать этого не мог — не мог оставить мать, от этого ещё тяжелее.

Как посмел нацистский режим во главе с нелегитимным правителем Зеленским такое задумать и совершить? Есть много версий, почему и зачем он это сделал. Захватить Курскую область и «поменять» её на Донбасс? Захватить Курскую АЭС и поставить России ультиматум? И этот бред стоит жизней людей?

При этом, как уже известно, для своей авантюры он фактически приносит в жертву позиции украинской армии в Донбассе, где и без того для них складывалось тяжёлое положение.

Примечательно, что даже часть западной прессы — а это случается крайне редко! — задаётся вопросом: адекватен ли человек, который всё это задумал? Но это только часть. В целом же Соединённые Штаты и Германия прямо выступают на стороне Зеленского, поддерживают и подбадривают — «так держать!»

Да-да, поддерживает Германия… Они забыли о Курской битве? Вовсе нет, даже наоборот. Генерал Бундесвера Клаус Виттманн в интервью прямо говорит: как историк он знает, какую роль сыграла Курская битва в войне, и именно там, в этом регионе, России сейчас причиняют боль. Это грандиозно, восклицает Виттманн! А еще предлагает снять любые ограничения в использовании западного оружия для ударов по территории России. Не нужно, мол, бояться дальнейшей эскалации. В буквальном смысле страх потеряли!

Не отстаёт и МИД Германии, заявляя: согласно международному праву Украина имеет право на самооборону, не нужно ограничиваться только своей территорией. Депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер прямо заявляет, что вопроса «Задействовано ли западное оружие во вторжении?» не возникает, поскольку после передачи западное оружие… становится украинским.

Злорадствует практически вся западная пресса! Можно привести много примеров, но зачем тратить время и нервы?

Тоже летом, но только 81 год назад, произошло одно из самых важных событий на фронтах Великой Отечественной. Жернова войны перемололи огромное количество людей и техники. Красная армия совершила перелом в своей, да и в мировой истории! А весь Запад ведёт себя так, будто этого и вовсе не было.

Для меня лично, для всей нашей семьи курские события тех лет оставили глубокий след. На этом направлении, в этой битве попал в плен мой дед по материнской линии (об этом я уже писал). А поскольку мне регулярно напоминали, что я — «чужой», я постоянно думал о Второй мировой: как бы сложилась моя жизнь, если бы не было этой проклятой войны? А о Курской битве прочитал практически всё, что о ней написано.

В Германии я был чужим, потому что отец — русский. В Советском Союзе — чужой, потому что мама — немка. Хоть тресни, а ты везде чужой…

Сейчас же, с 7 августа, я несколько дней был в ступоре. Хотелось, как уже говорил, всё бросить и рвануть туда, в Курскую область. Но мама на иждивении, оставить её не имею права. Сейчас буквально заставляю себя вернуться, насколько это возможно, к повседневным делам. Но сердце болит!

Наша российская армия обязательно победит. Но никуда не деться от жесточайшей обиды, что из-за каких-то ублюдков, наверняка нанюхавшихся разных запрещённых веществ, страдают и гибнут мирные люди.

Я снимаю шляпу перед нашими парнями, которые берут в плен украинских солдат в Курской области и не забывают, что есть правила обращения с военнопленными. Сдерживают себя, зная, что наверняка у каждого взятого в плен — руки в крови.

А русский ответ будет, не стоит даже сомневаться. Такой, что всему Западу будет стыдно смотреть русским людям в глаза. Все западные политики, «аналитики» и «репортёры» должны понимать, что их ложь вскроется, все их бравурные заявления о «захвате огромных территорий в Курской области» окажутся банальной уткой. И за это нужно нести ответственность.

Но будут ли они отвечать? Нет, конечно же. Узнав правду, европейцы какое-то время поживут в состоянии шока, побурчат, поймут, что их снова обманули — и успокоятся. Как и всегда, до следующего раза. И это одна из причин, почему я просто не мог больше находиться в Германии и в Европе в целом, со всей их «демократией» и «правдивой прессой»… Надоело снимать со своих ушей лапшу, чтобы скоро навесили еще несколько порций.

Правда, я уверен, победит.