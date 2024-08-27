Руслан Рюмшюссель
Последние публикации
Пока меня ищет немецкий суд, я исполнил мечту мамы
У меня есть две новости. Обе хорошие. Моя 86-летняя мама после Великой Отечественной вышла замуж за советского офицера, жила в Союзе. Время было тяжёлое: трое детей, гора дел, и о работе забывать было нельзя. Мама работала воспитательницей в детском саду, лаборанткой в школе. Успела посмотреть...
27 августа 2024
60 гендеров и меняющие пол дети. Как Европа сходит с ума
До лета 2022 года Руслан Рюмшюссель работал телохранителем в Берлине. Но однажды на арену, где работал мужчина, пришла женщина с наклеенными усами и захотела посетить мужской туалет. Рюмшюссель её не пустил. Разгорелся скандал. Заодно руководство попросило мужчину написать бумагу с осуждением СВО...
20 августа 2024
Бои в Курской области: Запад потерял страх, но Россия его отрезвит
В Курской области продолжаются тяжёлые бои. Всего за время боевых действий с 6 августа противник потерял до 2300 военнослужащих, сообщили в Минобороны России, а также 37 танков, 32 бронетранспортера, 192 боевые бронированные машины и другую технику. В Следственном комитете заявили, что ВСУ активно...
15 августа 2024
В Брянской деревне я понял, что я — русский
Руслан Рюмшюссель — русский немец. Немец он по паспорту и, возможно, по происхождению — но сам он проверять, делать тест ДНК, не хочет. Главное, что душой Руслан — русский. К тому же советский офицер, а бывших советских офицеров не бывает. До лета 2022 года он жил в Берлине, работал телохранителем...
7 августа 2024