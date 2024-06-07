Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

В правильном пиаре случайных встреч на публике не случается, поэтому «неизвестный американский ветеран» подвернулся Зеленскому в Нормандии конечно же, по сценарию. И по этому же сценарию представил героя украинскому гостю никто иной, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо, с умилительной гримасой стоявший рядом.

ИА Регнум

На больших экранах по всему Омаха-Бич транслировался сюжет, способный растопить даже каменное сердце. Прикованный к инвалидной коляске ветеран Дня Д (Decision Day, как называют в западной традиции высадку союзников во Франции) заявил Владимиру, что он «спаситель народа» и пытался поцеловать ему руку.

Смущенный молодой человек, конечно же, не дал этого сделать, рухнул на колени, приговаривая: «Нет, нет, вы спасли Европу. Вы наш герой». Затем неизвестный ветеран сказал: «Я молюсь за вас», они крепко обнялись и вместе сфотографировались под одобрительные возгласы и аплодисментами собравшихся, среди которых были ветераны, члены их семей и ассистенты мероприятия.

Естественно, ролик разошелся и по всем мировым СМИ.

Таким образом пиарщики Трюдо (поскольку это нужно, в первую очередь, ему) закрыли позорный кейс с чествованием в канадском парламенте 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки. В сентябре прошлого года старого эсэсовца пригласили тоже под визит Зеленского, спикер палаты общин Канады Энтони Рота под такие же аплодисменты, как на Омаха-Бич представил его как борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны.

Позднее представители канадской оппозиции заявили, что Гуньку пригласил в парламент лично Трюдо, хотя свалили всё на беднягу Рота. В общем, получился грандиозный скандал с участием еврейских организаций, хотя для украинской стороны всё это как с гуся вода — для них галицкие эсэсманы на самом деле герои.

Но именно по этой причине обнимашки Зеленского с «правильным» ветераном выглядят как чистая шизофрения — особенно на фоне того, что российского лидера на 80-летие исторического события не пригласили.

Patrick Doyle/Global Look Press Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Джастин Трюдо поздравляют Ярослава Гуньку, который присутствовал и воевал в нацисткой украинской дивизии во Второй мировой войне, а затем иммигрировал в Канаду

Ведь что случилось на французском побережье? Там был открыт второй фронт в Европе, когда после длительных уговоров советской стороны и не менее длительной подготовки англо-американские войска начали теснить Вермахт навстречу наступающей Красной армии. И 25 апреля 1945 года соединились с ней недалеко от города Торгау на реке Эльба.

Согласно текущей официальной версии украинской истории, на Восточном фронте происходила «советско-немецкая война», чуждая украинцам и принесшая им «повторную оккупацию». При этом Ярослав Гунька с боевыми товарищами «боролся за украинскую независимость против русских» — с марта по апрель 1944 года батальон дивизии СС «Галичина» находился в составе гарнизона города Тернополь и сдался в плен во время штурма.

А в июне, когда во Франции уже вовсю шли бои, галицкие эсэсовцы были переброшены под город Броды в распоряжение 13-го армейского корпуса, где и была в скором времени разгромлена. Отряды УПА* тоже активно воевали против советских и польских партизан, пока фронт в августе–октябре 1944 г. не вышел на западную границу СССР.

Если кто из «правильных» украинцев и был в Нормандии — так это личный состав «восточных батальонов» германской армии, в частности, 649-й батальон в составе 709-й пехотной дивизии.

В фильтрационных картотеках зафиксировано участие этнических украинцев сначала в строительстве рубежей «Атлантического вала», а потом и в боевых действиях против американских частей. Часть их них попала в плен, была вывезена в США, а затем возвращена на родину по требованию советской стороны.

Получается, Зеленский, представляющий режим, категорически отрицающий героизм семи миллионов украинцев в Красной армии и уничтожающий памятники советским воинам, мог представлять на нормандских торжествах только «остбатальоны». Тем более, что эсэсовцев сказали больше не обнимать. И когда он говорил «неизвестному ветерану» о том, что тот спас Европу — получается, что спас он её и от украинских коллаборантов.

Если бы дедушка в своё время не смог — кованые сапоги Вермахта и его добровольных помощников дальше топтали бы несчастное тело европейских держав. И не было бы свободы, демократии и прав человека — как их прямо сейчас нет на Украине. Только тоталитарная удавка для общества и расово верная идеология. Прямо как у Зеленского.

Честно говоря, в таком ракурсе чествование эсэсовца выглядело как-то органичнее, по-домашнему что ли. Но в принципе, у киевского фюрера еще есть возможность выровнять ситуацию. Ведь в июле отмечается годовщина разгрома дивизии СС «Галичина» под Бродами, с возложениями цветов на мемориал и почетным караулом.

А это шанс обняться ещё с кем-нибудь, изобразив слезы счастья. Ведь по большому счету, Зеленскому всё равно с кем обниматься — лишь бы это показали на большом экране.

*признана экстремистской организацией и запрещена в РФ