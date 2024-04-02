Служба Безопасности Украины решила оригинально ответить на обвинения в организации терактов в России. Ведомство выдвинуло обвинения против главного редактора RT Маргариты Симоньян.

Иван Шилов ИА Регнум Маргарита Симоньян

«На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Симоньян о новом подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в официальном аккаунте ведомства.

Среди обвинений — «геноцид», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «пропаганда войны» и «отрицание вооруженной агрессии против России с героизацией ее участников».

Заявление, мягко говоря, странное. Под последние три статьи можно подвести любого российского патриотического блогера, поддерживающего Россию в деле ликвидации нацистского режима в Киеве.

А под первое — никого из адекватных россиян, поскольку Россия не совершала и не собирается совершать каких-либо форм геноцида в отношении русских, которых в силу комплекса причин перепрограммировали в политических украинцев. И которых можно будет перепрограммировать до базовых настроек после того, как они вернутся в российское образовательное и информационное пространство.

Сама Симоньян выдвигает две версии инициативы СБУ.

Первая: украинское ведомство хочет «закрыть ей возможность ездить по миру, полагая, что я от этого буду страдать».

«Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки. Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край», — пояснила главред RT.

Эту версию можно развить. Тот же ордер так называемого Международного Уголовного Суда в Гааге на арест президента Путина выдавался не только в целях лишить российского президента возможности посещать страны-подписанты Римского статута (то есть признающие юрисдикцию суда), но и чтобы сделать коммуникацию политических лидеров с ним максимально токсичной. По сути, получить инструмент для давления на страны Глобального Юга.

Такой же мотив может быть и у обвинений в адрес Симоньян. На Украине видят, что RT, несмотря на все запреты в западных странах, является успешным инструментом для донесения российской позиции. Причем зрителям не только из стран Глобального Юга, но и из коллективного Запада.

Соответственно, киевский режим хочет внести свою лепту в усилия западных государств по ограничению вещания RT. Для чего и обвиняет Маргариту Симоньян в «геноциде» и «пропаганде войны».

Вторая же версия Маргариты состоит в том, что киевский режим готовит почву для покушения на неё.

«Заранее мастырят себе оправдание, если меня всё-таки грохнут. Что они пытались сделать уже неоднократно. Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на неё мифические призывы к убийствам детей, то вроде симпатичнее», — сообщила глава RT.

И здесь ничего развивать не нужно — СБУ сама прозрачно намекнула на подготовку покушения.

«Поскольку преступник скрывается от правосудия на территории Российской Федерации, принимаются комплексные меры по привлечению его к ответственности», — говорится в заявлении СБУ.

Судя по всему, украинские террористы (а руководитель СБУ Василий Малюк уже признался в террористической деятельности, за что Москва потребовала его ареста) собираются убить нескольких зайцев одновременно. Не только выключить из информационного пространства одно из главных медийных лиц России, но и показать, что могут дотянуться до кого угодно. Ну, или как минимум запугать их. Заставить россиян бояться, оглядываться, параноить.

Еще одну версию украинского обвинения озвучила представитель российского МИД Мария Захарова.

«Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью — не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику», — считает Захарова.

Не стоит забывать и о стремлении украинских властей к пиару. Киевскому режиму в целом и СБУ в частности нужно было показать, что требование России арестовать и/или выдать Василия Малюка и иных причастных к террористической деятельности последних не запугало.

Что и Малюк, и руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), и прочие украинские террористы намерены продолжать свою деятельность против России. Более того, озвучивают новые цели.

Соответственно, ответ России на все эти заявления и угрозы СБУ может быть одним — продолжать действовать в рамках выбранной стратегии. Сначала формальное требование по выдаче Малюка и иных террористов, а затем, выражаясь языком СБУ, «принятие комплексных мер по привлечению его к ответственности».

И не только для достижения справедливости, но и для публичной демонстрации всем нынешним и потенциальным украинским террористам последствий их действий.

Но и это решение — лишь среднесрочное. Окончательно решить проблему украинского терроризма можно и нужно лишь через формулу, озвученную президентом Путиным: через денацификацию и демилитаризацию украинского государства.