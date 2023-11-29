Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Агитация об огромной пользе вступления в НАТО долгие годы была неотъемлемой частью политической жизни Украины. Заезжие московские политтехнологи осваивали бюджеты и убывали домой, а профессионалы оставались и системно капали на мозги. Вплоть до того момента, когда евроатлантический курс был принудительно введен в преамбулу конституции и за общественное мнение можно было уже не сражаться.

Иван Шилов ИА Регнум

Североатлантический альянс наряду с ЕС был частью светлого образа будущего. В Евросоюзе текут реки из вина, дарующего наслаждение пьющим, и реки из очищенного меда, украинское бытие сразу начнет на глазах улучшаться, подтягиваясь к лучшим стандартам. Соответственно, НАТО — это главная сила в мире, которая даст защиту, опору и, разумеется, стандарты тоже. Включая развитую демократию.

Удивительный факт: всю историю независимости украинские политики (как и общество) никогда даже в шутку не рассматривали возможность измениться к лучшему самостоятельно. Прийти и навести порядок, научить не воровать и с уважением относиться к другой точке зрения должен был кто-то другой. А тех, кто в это не верил, высмеивали и переубеждали, как это сделало в последний раз Минобороны Украины в 2019 году, выпустив агитпродукт, развенчивающий мифы о НАТО как раз накануне изменений в конституцию.

Подвернулся он случайно, в ходе работы над текстом о сенсационных заявлениях главы фракции «Слуг народа» Давида Арахамии, который сообщил, что причиной военного конфликта России и Украины стала именно натовская проблема. Поэтому любопытно взглянуть, чем обернулись «мифы» всего четыре года спустя после выхода в свет минобороновской агитки.

Министерство обороны Украины

Миф 1. В случае вступления Украины в НАТО Россия начнет воевать

«Россия начала войну против Украины в 2014 году. Это война с применением российских вооруженных сил на Востоке Украины. <…>На самом деле НАТО является сдерживающим фактором для прямой широкомасштабной агрессии России против Украины. Теперь Россия не может противостоять НАТО, поэтому война со всем цивилизованным миром невозможна. Напротив, это сдержит имперские амбиции Москвы».

Всегда было довольно очевидно, что Россия не будет дожидаться конкретного вступления Украины в НАТО и что-то с этим делать на следующий день после праздничного банкета. Сама по себе эта угроза безопасности была и остается одной из ключевых, так что «неизменность курса» украинской власти — это не сдерживающий фактор, а раздражитель. Со своей бесконечной наглостью и поведением дворовой шпаны она довела ситуацию до того, что Россия уже фактически противостоит НАТО и воюет «со всем цивилизованным миром».

Если в Киеве кто-то хотел знать, как выполняется 5-я статья Устава Альянса (еще ни разу не применявшаяся) — он уже это выяснил. Расходовать драгоценные жизни американских или европейских солдат никто не собирается, дешевые украинцы — отличный вариант, о чем прямо сообщили министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и президент Польши Анджей Дуда. Он был удивительно откровенен: «Прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».

Однако остановить Россию почему-то не удается и в обозримой перспективе вряд ли получится. В то время, когда закрома НАТО неожиданно опустели, а супертехника сгорела в бескрайних украинских полях.

Миф 2. Вступление в НАТО может вовлечь Украину в военные действия, и наши ребята будут воевать по всему миру

«Если вступление состоится, мы будем сами решать, отправлять ли наших военных в зону боевых действий. <…> Более того, в нормативах Альянса есть четкая система, определяющая, где и с какой целью будет размещен военный контингент из определенной страны. И эта система не предполагает, что бремя ответственности за всех будет нести только один из членов альянса».

Долгое время ВСУ рассматривались руководством страны исключительно как армия на экспорт. Нейтральный и внеблоковый статус, задекларированный в 1990 году Декларацией о государственном суверенитете, предполагал, что воевать Украине особо не с кем — географическое положение, транзитный потенциал и экономические связи предполагали, что можно торговать и развиваться, не тратясь на армию.

Поэтому миротворческий контингент и отдельные части, постоянно участвующие в натовских учениях и зарубежных операциях, тоже были частью бизнеса. Парни просто зарабатывают деньги для себя и для бюджета — этот вопрос был уже решенным. Смена парадигмы пошла после 2014 года, когда внешнее управление поставило задачу идти к войне против России. И новые ВСУ восемь лет тренировались в Донбассе, что и является главной причиной невыполнения Минских соглашений.

То, что украинцы будут гибнуть десятками тысяч ради интереса НАТО ослабить РФ, тоже решали не они. И отвечать за принятое решение никто из «партнеров» не собирается.

Миф 3. НАТО — это агрессивный военный блок

«Задача НАТО — коллективная безопасность и оборона, а не нападение или агрессия… НАТО в своих принципах и деятельности придерживается норм ООН и действует по ее мандату… У Украины есть уникальный шанс продемонстрировать своим примером, как можно укрепить европейское и евроатлантическое единство перед лицом путинской России. Именно поэтому Украине так необходимо НАТО, как и НАТО — Украина».

США, чья роль в блоке основная, вмешивались в дела суверенных государств, не считаясь ни с чьим мнением. Только с начала 90-х на наших глазах случилась война в Персидском заливе, уничтожение Югославии, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, и это не считая цветных революций и майданов, происходящих по одному сценарию.

Причем в Югославии НАТО обошлось даже без формально необходимого решения Совбеза ООН и использовало запрещенные боеприпасы. Потому что они считают этот мир своей собственностью и делают в нем то, что захотят.

Точно так же расширение НАТО на восток было чистым актом агрессии и делалось вопреки данным обещаниям и с конкретной военно-политической целью. В итоге усилиями представителей Запада Украину буквально впихнули в огонь. Визит Бориса Джонсона, который сказал «Мы просто будем воевать» — это уже подтвержденный факт. И работал он на интересы Британии и США, которым было интересно ослабление ЕС, разрушение его экономических связей с Россией, а в случае со Штатами — еще и усиление своего ослабшего военного влияния в Европе. «Европейское и евроатлантическое единство» укреплено. Только это стоило украинцам их жизней и будущего.

Миф 4. Нейтралитет — лучшая защита, и Украина должна быть внеблоковым государством

«Мировой опыт доказывает, что нейтралитет для приграничных стран сегодня экономически, политически и безопасно не работает. При этом обеспечение нейтралитета требует привлечения больших финансовых ресурсов. <…> Мы хотим быть частью такого общества, где уже сильна экономика, безопасность внутри государства, высокие стандарты не только жизни, но и методов защиты. И нас готовы этому учить. Курс евроатлантической интеграции означает, что мы не стоим на месте, а развиваемся».

У нейтральной Украины всегда была географическая и историческая возможность быть мостом между крупнейшими рынками Евразии. А кроме того, плодородная земля, выход к теплым морям, достойный научно-технический потенциал, энергетические мощности, промышленные предприятия, образованное и умное население. После распада СССР стратегически использовать эти очевидные преимущества во благо страны не получилось, а в какой-то момент решения вообще стали приниматься в других государствах. Судьбу страны определяют иностранцы и делают это в своих интересах.

Если бы перед украинской элитой стояла цель вернуть себе субъектность и независимость, выйти из-под внешнего управления, закончить ненужную войну в Донбассе, заняться собственной экономикой и уровнем жизни, возвратить домой трудовых беженцев и сохранить свою землю, не было бы ни одного повода искать себе место в военных блоках. А без реализации этой формулы ни одного позитивного сценария будущего Украина уже не имеет.

Миф 5. Вступление в альянс требует значительных дополнительных средств

«Каждая страна НАТО должна выделять средства на личную оборону. Рекомендация НАТО — примерно 2% от валового внутреннего продукта (ВВП), хотя так делает далеко не каждое государство. Если Украина войдет в альянс, тратить средства на поддержание уровня отечественных вооруженных сил нужно будет и дальше. Но после того, как закончится война на Востоке, эта сумма значительно уменьшится, поскольку коллективная безопасность значительно дешевле индивидуальной».

За свою мечту Украина платит высокую цену. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на военные нужды ежегодно расходуется около 2 трлн гривен в год. В марте 2023 года министр финансов Сергей Марченко сообщал, что ежемесячно на военную кампанию идет около $3,6 млрд, тогда как ежемесячный доход бюджета — $2,2 млрд. По этим расчетам расходы в год — более 43 млрд долларов. Примерно ту же сумму озвучивал уходящий в отставку министр обороны Украины Алексей Резников, который заявил, что день ведения боевых действий обходится стране в $100 млн.

Но кроме денег, расходуется человеческий ресурс, разрушается инфраструктура, экономика. Плата за целеустремленность давно уже стала непомерной и далее будет только возрастать.

Миф 6. При вступлении в НАТО на Украине будут хозяйничать иностранцы

«Членство в НАТО не дает ни одной стране право влиять на суверенитет и независимость Украины. <…> Что касается использования иностранного капитала — это плюс для каждого. Украина особенно заинтересована в иностранных инвестициях в экономический сектор. При этом членство в НАТО — своеобразный знак для инвесторов: вкладывать средства в этой стране безопасно».

Иностранцы курировали и направляли государственный переворот 2014 года, иностранцы формировали органы власти, рассаживая туда своих агентов влияния и в ручном режиме управляя дальнейшей работой. При СБУ постоянно находилась группа американских кураторов, следивших за всем, что там происходит, и они были среди своих: еще в 2008 году выпуск курсантов Академии СБУ принимал посол США Уильям Тэйлор. Кадровый военный.

Премьер-министр Британии дал указание сворачивать мирные переговоры и идти воевать. Иностранные советники взяли на себя подготовку военнослужащих, по их указаниям происходили изменения в армии. Война полностью ведется Украиной на чужие деньги, и на конец октября её госдолг составлял $136,35 млрд. Вернуть эту сумму невозможно, а поэтому украинские недра, земля, стратегические активы или уже принадлежат, или будут принадлежать иностранцам.

Только они решают, жить Украине или умирать, как ей дышать и что делать. Весьма неплохой итог 32 лет независимости.