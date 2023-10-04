Амстердам, 4 октября, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что помощь Киеву стала доступным способом сдерживать Россию, сообщило Anadolu Ajansi.

Netherlands Embassy Кайса Оллонгрен

«Это очень дешевый способ убедиться в том, что Москва не представляет угрозы для НАТО», — сказала она на Варшавском форуме по безопасности.

Оллонгрен сомневается, что Запад ещё долго будет спонсировать Киев, так как США вскоре могут прекратить помогать Вооружённым силам Украины (ВСУ) из-за внутренних проблем. При этом министр обороны подчеркнула, что если американская поддержка Украины всё-таки сократится, это будет существенно.

Американский сенатор Линдси Грэм заявил в мае на встрече с главой киевского режима, что смерть русских в ходе конфликта на Украине — это самая удачная трата денег Вашингтоном.

Российская сторона не раз заявляла вовлечённости западных стран в конфликт на Украине. В мае пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что вовлечённость Запада в конфликт растёт, но это не помешает России защитить свои интересы.

В сентябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил Запад в ведении гибридной войны против Москвы. Он отметил, что таким способом Запад хочет снизить российское влияние на мировую политику.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил 26 сентября, что у Вашингтона хватит средств на оказание помощи ВСУ всего на несколько недель. В дальнейшем без решения Конгресса о выделении дополнительных ассигнований помощи может не быть, пояснил Кирби. На Украине также заговорили о капитуляции ВСУ без западного финансирования.