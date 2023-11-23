Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Вообще-то колонка секретаря украинского СНБО Алексея Данилова конкретно посвящена возможным выборам, которые он представил как коварный план Путина. Не бывать этим фантазиям кремлевских политтехнологов, желающим раскачать общество, устремленное к перемоге, уверен он. Враг не пройдет. То есть у Зеленского страшно выборов боятся.

Иван Шилов ИА Регнум

Но по ходу дела бывший русский луганчанин, анализирующий коварные планы атаки на Украину, дал базу относительно трех столпов, на которых стоит украинское сопротивление: «единство, поддержка Запада, мотивированность и боеспособность Сил обороны Украины». И, следуя логике Данилова, стоило бы поразмыслить над тем, как эти столпы разрушить. Убить китов, на которых держится плоский мир киевских безумцев.

Первое — единство

Секретарь СНБО мудро и со знанием дела отмечает, что разные подлецы в телеграм-каналах разгоняют панические настроения по поводу «огромных» потерь, «провала» мобилизации, «истощения» человеческого ресурса, военной коррупции и т.д. По этому поводу даже имеются планы блокировки Telegram, выглядящие как настоящий жест отчаяния: этот рот заткнуть не удается.

Вывод: деструктивная работа через все доступные интернет-ресурсы должна быть многократно усилена. Только не забрасыванием роликами про очередной сожженный БТР, нет. Здесь нужно работать в чисто американском стиле: говорить чистую правду. Это примерно тот круг тем, который обозначил Данилов, плюс социальная несправедливость, невыплаты инвалидам боевых действий, бедственное положение семей погибших военнослужащих, плачевное состояние экономики, когда заработать просто негде, растущие цены и т.п.

Только вся эта правда должна быть масштабирована в подаче до размеров глобальной катастрофы и неизбежно указывать на виновников торжества: Майдан, Порошенко, Зеленского и их хозяев в Вашингтонском обкоме. Все они имеют свой гешефт, а многострадальный украинский народ — нет.

«По российскому замыслу, в результате выборов удастся возродить и провести в украинский парламент «пятую колонну», избирательный список которой формируется у нас на глазах из разных «коуч-диверсантов», «специалистов» по «хорошим русским», защитникам русского языка, «женщин за мир» и «мужчин против войны», — далее пишет Данилов, и опять попадает абсолютно в яблочко.

Никаких выборов не нужно, а вот альтернативная Украина — дело душеспасительное и в прямом, и в переносном смысле. Руководители запрещенных оппозиционных партий, медийные личности, бежавшие из страны, объединения украинцев за рубежом, формирующие какое-нибудь правительство в изгнании — все они должны во весь голос кричать о судьбе народа, если он не свернет с навязанного ему пути.

Не нужно прославлять Россию или звать всех в Федеративные Штаты Европы. Достаточно показывать то, что тщательно затаптывает и вырезает с мясом режим Зеленского руками своих батальонов смерти. Разрушить монополию на информацию. Выбить основу легитимности: Украин может быть несколько, и каждая имеет право голоса. Вообще-то это основа европейской демократии и заодно американских политтехнологий — вроде какого-нибудь Хуана Гуайдо.

Второе — поддержка Запада

Умница Данилов мыслит в нужную сторону: военные неуспехи и раздрай в обществе, в том числе вынесенные на свет внутренние противоречия и воровство украинской власти, ведут к разрушению западной поддержки. А без нее способность продолжать войну для Украины под большим вопросом.

Кроме того, пример Израиля показал, что западные арсеналы вовсе не бездонны и удовлетворять аппетиты союзников на Ближнем Востоке одновременно с украинскими контрнаступами тяжеловато. Но представьте, если бы израильский кейс стал системой и, опять же, по американской технологии, проблемные точки возникли бы сразу в нескольких местах планеты. Где взять столько снарядов и патронов? СССР не выдержал такой гонки, и её уже очевидно не выдержит ЕС.

А для жадного гегемона всегда важна доходная часть бизнес-плана: если расходы начинают превышать убытки — проект немедленно закрывается. Ни к чему не призываю, миру — мир. Но поразмышлять на эту тему как минимум полезно.

Наконец, мотивированность и боеспособность ВСУ

Военнослужащие тоже читают телеграм-каналы, смотрят ютуб, у них дома семьи и все хотят ещё пожить. Желательно в нормальной стране. Информационными способами до этих людей так же возможно донести простую мысль: их смерть — просто способ заработка для всяких даниловых. Никакой «нормальной страны» не светит, они защищают своё право быть нищими и бесправными.

В помощь агитатору — великолепная Ирина Фарион и её сторонники, убедительно объясняющие русскоязычным солдатам и офицерам, что их не существует. Что при любом раскладе означает их уничтожение.

Бонусом к демотивации должна прилагаться возможность покинуть территорию Украины как в западном, так и в восточном направлении. У нас очень любят посмаковать антисистемные выбрыки венгра Орбана или словака Фицо, проанализировать, до какой глубины души поляки не любят украинцев. Однако правильным использованием этого обстоятельства могли бы стать неформальные договоренности о коридорах на границе для беглецов призывного возраста.

Бизнесу по работе с уклонистами следует придать второе дыхание, создав качественную систему, работающую с трафиком людей по территории Украины и далее. Учитывая, что они ещё и готовы платить, получается двойная выгода. А снижение цен привлечет массового клиента: на территории ЕС парни уже как-нибудь разберутся сами, все условия для этого созданы.

В другом направлении, как известно, происходит сдача в плен. Но мотивация для неё не вполне убедительна: все-таки это воинское преступление, а провести остаток жизни в российской тюрьме — перспектива так себе. Поэтому вышеуказанными средствами агитации и пропаганды военным дается таблетка от угрызений совести: они присягали не Зеленскому и Данилову, а украинскому народу. И перейти могут на сторону украинского народа — альтернативного, как мы уже говорили выше. Как минимум сознательно не участвовать в его убийстве.

Те, кто не желает воевать и намерен стать частью российского общества (прежде всего жители русскоязычных регионов), не могут содержаться в местах лишения свободы с теми, кто сознательно сражался против России. Есть программа переселения соотечественников, огромные просторы Сибири и «дальневосточный гектар», хотите жить — живите на здоровье.

А те, кто хотел бы повернуть оружие против киевского режима, должны иметь возможность заключить контракт с ВС РФ. И эти предложения вроде бы услышаны, в составе ОБТФ «Каскад» в Донецкой Народной Республике сформирован батальон имени Богдана Хмельницкого, состоящий из военнопленных вэсэушников. Узнать подробности об этом таинственном подразделении нам пока не удалось, а ведь условия службы и пряники после неё, наоборот, должны быть предметом яркой рекламы. Почти как французский Иностранный легион.

И вот тогда мы с интересом прочитаем, что напишет Алексей Данилов в своем новом блоге. Возможно, уже из Майами, где на приличной вилле благополучно скрывается от мобилизации его собственный сын.