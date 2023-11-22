Москва, 22 ноября, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Бывшие украинские военнопленные в составе российского батальона имени Богдана Хмельницкого, входящего в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», получили задание и выдвинулись на фронт, сообщил боец Виктор Киричанский с позывным Кирик.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание. <…> Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними», — рассказал он «РИА Новости».

Он отметил боевое настроение у солдат в подразделении, все выбрали правильную сторону. Ехать впервые на линию боевого соприкосновения немного страшно, но всё будет нормально, «будем очищать Донбасс», сказал Кирик.

Боец добавил, что батальон пополняется вооружением, появились пулемётчики. Также отработано оказание медицинской помощи в боевых условиях, во время службы в ВСУ такой подготовки практически не было, заключил военнослужащий.

Как сообщало ИА Регнум, сдавшиеся в плен украинские бойцы стали записываться в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, созданный в Донецкой Народной Республике. С пленными заключили контракты на общих условиях.

Каждый доброволец в обязательном порядке прошёл проверку на предмет несовершения военных и уголовных преступлений, учитывается моральное и физическое состояние будущего бойца. Возраст добровольцев составляет от 25 до 47 лет. Каждый военнопленный отказывался от паспорта Украины в пользу российского.

В конце октября батальон имени Богдана Хмельницкого поступил на службу в российское тактическое формирование «Каскад». Командир подразделения Андрей Тищенко рассказал, что после принятия присяги военнослужащие направятся на передовую. Оружие и обмундирование им выдали сразу по приезде. Каждый из бывших бойцов ВСУ получил свой автомат. Несколько недель они провели в учебном центре.