1.

Иван Шилов ИА Регнум

Каждый раз, когда я читаю очередную инициативу по увеличению рождаемости в нашей стране, мне хочется отбить себе лицо фейспалмами.

Когда я читаю отзывы на эти инициативы — мне кажется, что я попала в сериал «Рассказ служанки».

Начну с того, что я бы сразу разделила проблемы абортов и рождаемости в стране. Если принимать проблему абортов так, как нам ее преподносит Дмитрий Тараторин, исходя из концепции, что «аборт — это убийство», то гораздо проще это убийство предотвратить, чем просто запретить его совершать. То есть не доводить до того, чтобы у женщин возникали нежелательные беременности. Сделать это крайне просто — это широко пропагандировать контрацепцию. Всё просто, нет нежелательной беременности — нет грехов и убийств.

Но дело в том, что не то чтобы государство и общество сейчас так печется о том, чтобы эти женщины не горели в геенне огненной. Наше государство так пытается решить проблему демографии. Прикрываясь церковными канонами.

2.

Но я искренне не могу понять, почему проблему демографии пытаются решать так, как пытаются — через предложения запретов, через предложения «роди и отдай» — как вообще такие инициативы может озвучивать вслух живая социализированная женщина, мне не ясно. Что значит «роди и отдай»? Рождение ребенка и беременность тут сводят до какого-то утилитарного понятия — женщины как бесчувственного инкубатора. «Не хочешь растить? Ну ладно, ты выноси, а мы вырастим». Вы правда думаете, что это так работает в голове тех женщин, которые по каким-то своим личным, как правило, сложным обстоятельствам принимают тяжелое решение этого ребенка не рожать?

Предложение «не ориентировать женщин на получение высшего образования», а ориентировать их на семейные ценности — это вообще стук со дна. И я объясню почему. Не потому, что семейные ценности — это плохо. Семейные ценности — это прекрасно.

Но вот это предложение в контексте современной российской реальности, когда 70 браков из 100 заканчиваются разводом, выглядит удивительно. Как и все предыдущие предложения.

Потому что из этого уравнения возвращения семейных ценностей удивительным образом исключены мужчины. Как будто дети в женщинах и семейные ценности в обществе самозарождаются без участия второй стороны.

Давайте смотреть правде в глаза — у нас довольно традиционное общество, даже учитывая его урбанизированность. И среднестатистическая российская девушка всё еще мечтает о белом платье, красивой свадьбе, хорошем муже, детях и счастливой семье. Последнее — ключевое. О семье. Не о статусе стигматизированного в нашем обществе понятия «разведенка с прицепом». А то и с двумя.

Что видит вокруг себя среднестатистическая девушка? Кучу распавшихся браков и вчерашних подруг в красивых белых платьях, которые тянут на себе ребенка, двух, трех, с трудом выбивая алименты из бывшего мужа, который, скорее всего, видит детей в лучшем случае два дня в неделю. Или раз в месяц. Об этом ли она мечтала?

Женщина, у которой кругозор чуть шире букваря, а горизонт планирования чуть дальше первой брачной ночи, понимает, что шанс дожить с мужем и детьми в счастливом браке до старости — 3 из 10. Не так чтобы обнадеживающая статистика, правда?

Что в этот момент ей предлагает государство? Оно рьяно пропихивает идею о запрете абортов и лишении ее права выбора, предлагает ей меньше учиться, а больше думать о семье (которая, скорей всего, закончится разводом), ну, в крайнем случае, — отдай его в детдом.

И у меня есть вопрос — где такой же агрессивный маркетинг по размножению среди второй половины участников процесса — среди мужчин? Где все эти плакаты на церковных заборах «не бросай нас, папочка!», и оп! Фоточка жены с двумя детьми. Где эти комитеты по вопросам защиты семьи, вопросам отцовства, материнства и детства с бесконечными заявлениями, что главное предназначение мужчины — это защита и забота о семье и детях? Где эти священники, которые из каждого утюга рассказывают, что прелюбодеяние — тяжкий грех? А других причин для развода церковь не признает? Где это всё?

Как так получается, что в обществе, где пропагандируют семейные ценности, количество разводов только растет? Может, вы не там пропагандируете?

Да, ожидаемо, многие сейчас возразят, что инициаторами разводов зачастую становятся женщины. И в этот момент всегда задавайте себе вопрос, много ли вы знаете женщин, которые ушли из счастливого брака от любящих мужей и заботливых вовлеченных отцов?

А дело в том, что «семейные ценности» в нашем обществе до сих пор понимают исключительно в формате патриархата в классическом его варианте. Когда муж — добытчик, жена — красивая.

3.

В отрыве от современных российских реалий — это красивая формула, которая вполне имеет право на жизнь, если пару она устраивает.

В контексте существующей концепции, когда в семье добытчики, как правило, оба — это утопия. Которая быстро разбивается о быт. В статье Петра Акопова «Нужно ли женщинам высшее образование?» мельком звучала широко известная в узких кругах теория, что чтобы побудить женщин активнее размножаться, надо больше платить мужчинам.

Что тогда женщина не так будет привязана к вопросам заработка и спокойненько нарожает пяток румяных карапузов. Но среднестатистическая женщина в курсе, что с вероятностью 7 к 10 муж от нее уйдет. Вместе со своей большой зарплатой. И, с большой долей вероятности, или пополнит ряды злостных неплательщиков алиментов, или начнет скрывать доходы, или женится еще раз на барышне без прицепов и нарожает вместе с ней новых румяных малышей. А она останется с весьма смутными перспективами.

Есть четкое ощущение, что наше государство ходит кругами вокруг снижающейся рождаемости и пытается затушить этот пожар бензином. Вместо реального решения проблем оно туда еще подкидывает дров, которые адекватных не маргинализированных женщин могут, конечно, побудить как можно активнее предохранятся, но уж точно не больше рожать.

А решение лежит на поверхности. Что нужно женщине, да и любой самке, вынашивающей потомство, чтобы это потомство производить? Это безопасность. Абсолютно природное объяснение.

Защитите материнство. Возведите его в обществе в культ, если угодно. Как вы собираетесь это делать в обществе, где «разведенка с прицепом» — это позорное клеймо, а количество разводов 70 к 100 бракам? Это нонсенс.

Это одно из главных противоречий в условиях пресловутого демографического перехода, когда с одной стороны государство вам кричит «рожай!», а с другой своими собственными руками делает кумиром современных девочек Инстасамку, которая просто живое воплощение того самого индивидуализма — бабки, сиськи, «за деньги — да!». Вы хотите, чтобы эти девочки, которые сейчас в унисон цитируют «хочу импланты — иду к врачу!», потом чудесным образом перевоплотились в благообразных матерей большого семейства?

Это так не сработает. И решать эти проблемы надо исходя из того, что есть. Государство должно принять простой факт, что женщина хочет рожать в безопасной семье. Такой, как ей в детстве рассказали, где муж — защитник, опора и добытчик, а не еще один ребенок в семье, который, когда ему стало перепадать меньше внимания и жена перестала быть похожа на фотомодель, просто уходит к другой.

4.

Требования к женщине в нашем обществе и так довольно высоки — ты должна быть красивой (всегда! а то муж уйдет), должна быть хорошей матерью, у которой ребенок чист, опрятен, ходит в несколько кружков, хорошо учится и вовремя делает уроки, муж доволен и обласкан, при этом ты должна быть самодостаточной интересной личностью, работать и зарабатывать, дом — полная чаша. При этом если вдруг ты осталась одна — то «ты что? Не видела, от кого рожала?». А дайте других, никто не хочет рожать детей от мужчин, которые потом уйдут.

Хотите крепкие семьи? Пропагандируйте это среди мужчин! Среднестатистическая российская женщина и так хочет семью по определению. Среди женщин это пропагандировать не надо.

Просто большинство женщин не слепые, они быстро понимают, что тот самый патриархат, который ей обещали, — он остался где-то в детских сказках. А теперь надо позаботиться о себе самой. И если родишь детей, о них ты тоже будешь заботиться сама.

И вот тут долг государства признать, что да. Муж от тебя, с большой долей вероятности, уйдет. Но государство — нет. «Мы тебя не бросим!» — такая должна быть стратегия у государства по отношению к матерям. Женщина должны быть уверена, что если она родит и останется одна, качество ее жизни не будет на грани выживания.

Должно быть гарантированное жилье, хотя бы социальное и хотя бы до совершеннолетия младшего, для матерей с детьми, которые в этом жилье нуждаются. И оно должно быть соразмерно количеству детей.

Должны быть гарантированные хорошие ясли, если женщина вынуждена работать с совсем маленькими детьми на руках.

Должна быть абсолютная защита со стороны трудовой инспекции для мам с маленькими детьми, которые пытаются устроится на работу — ведь номинальный декрет у нас три года, но фактические выплаты 40% от зарплаты только до полутора лет. Много ли вы знаете работодателей, которые мечтают взять на работу сотрудницу с грудничком?

5.

Работодателям надо законодательно запретить на стадии приема на работу задавать вопросы «сколько у вас детей? Какого возраста? Планируете ли вы рожать?», материнство не должно быть дискриминирующим признаком ни при приеме на работу, ни для карьерного роста.

Да, это жестоко по отношению к работодателям, но как писал Пётр Акопов, такая ли это высокая цена в контексте вопроса повышения рождаемости?

Хотите детей? Поднимайте пособия. Логика 40% от зарплаты подразумевает, что остальные нужды закроет кто-то другой. Которые, как мы понимаем, с появлением ребенка только растут, а никак не уменьшаются на 60%. Но, как мы понимаем, гарантии тут слабые. По разной статистике, от 40% до 50% разводов приходятся на первые пять лет ребенка. То есть на самый сложный период. Когда в садик — очередь, в садике ребенок всё время болеет, работодатели как только слышат, что твоему ребенку — три года, тут же находят другого кандидата.

Нужна социальная инфраструктура — ясли, сады, школы с продленками, социальные няни, все эти вещи, которые дадут возможность женщине не зависеть от обстоятельств извне, а жить нормальной жизнью, если так сложилось, что она вынуждена растить ребенка одна.

Ощущение безопасности и защищенности — вот что должно давать государство. Что — ты роди, мы прикроем! Мы рядом, мы за тебя!

Надо жилье — дадим. Денег — добавим. Работодателя — прижучим. Алименты — получим и передадим.

Все эти решения — они должны быть вот уже сегодня, здесь и сейчас. Потому что рождаемость падает сейчас и семьи распадаются тоже сейчас.

А другой рукой государство должно решать куда более глобальную проблему тех самых семейных ценностей.

И решать их не только в женской матке, а среди мужчин — пропагандировать вовлеченное отцовство, порицать разводы с женами, у которых на руках маленькие дети, рассказывать, что отцы должны участвовать в процессе воспитания наравне с матерями, что послеродовая депрессия — это не блажь, а болезнь, что женщине тяжело одной и долг мужчины — не только принести зарплату и лечь на диван, а участвовать в выращивании ребенка наравне. Что семейная жизнь и дети — это труд двоих, что «вторая смена» после работы — приготовь, постирай, сделай уроки — это обязанности обоих. Не платить алименты — позорно. Не участвовать в жизни детей после развода — нельзя. Если дети нужны всем в государстве, давайте уже участвовать в процессе их выращивания наравне.

Я понимаю, что у государства велик соблазн женщин загнать обратно в условия, когда она не будет учиться, работать и иметь других интересов, кроме семьи. Это скрепно, традиционно и ничего не надо придумывать.

Но это не выход и это, будем честны, антигуманно и нереально. Признайте уже, что в процессе деторождения у женщины — ключевая роль. А так как она полноценный член общества, ей надо создать условия, когда качество ее жизни при наличии детей не просядет до грани нищеты и зависимости от доброй воли отца этих детей.

Надо просто перестать не замечать слона в посудной лавке и признать — огромное количество детей в нашей стране растет только с матерями. Без отцов. И сделать так, чтобы эти женщины перестали бояться остаться одни. И тогда уже, параллельно, а не вместо, озаботиться вопросами того, почему они остаются одни.

Помощь государства не должна ограничиваться пропагандой, как здорово быть мамой, а за аборт ты будешь вечно гореть в аду.

Потому что будут ли женщины рожать, зависит от женщин. А захотят ли они рожать — зависит от тех условий, которые им предлагает государство, и от тех мужчин, которые рядом с ними.