Последние времена наступают — мало того, что частным клиникам хотят запретить делать аборты, маткапитал предлагают выдавать только тем, кто родит первого ребенка до 25-30, так еще и бесплатные квартиры хотят давать семьям, в которых трое детей! Совсем эта власть обезумела — пытается загнать всех женщин в средневековье, в домашнее рабство, сделать зависимыми от мужчин. А теперь еще и предлагают лишить девушек образования — чтобы не рассуждали и быстрее рожали… Что творится-то!

Иван Шилов ИА REGNUM

Если вы читаете соцсети, то всё это для вас не новость — вот ведь заявила же сенатор Маргарита Павлова о том, что нужно «перестать ориентировать девушек на получение высшего образования». То есть еще один шаг, и введут квоты в вузы для мальчиков и девочек — а потом превратят нас в православный Афганистан (где введен запрет на высшее образование для женщин).

Если же выдохнуть, и всё-таки посмотреть, что именно говорила челябинский сенатор, то выяснится, что эта задевшая многих фраза (да, неудачно сформулированная), по сути, вырвана из контекста — ни о каком ограничении на образование речь не идет. Речь вообще о другом. О системе ценностей, которую нужно менять, если мы хотим сохраниться как народ, если мы хотим сделать семью с тремя и более детьми нормой для русских. О чем говорит Павлова?

О том, что рождаемость начала снижаться около ста лет назад, когда женщины массово вышли на работу и «забыли про свое предназначение рожать, сохранять домашний очаг»:

Council. gov.ru Маргарита Павлова

«Женщины перестали быть женщинами, они взяли на себя мужские роли. И мужчины перестали видеть в них женщин».

О том, что «когда девушка вырастает, ее на что ориентируют родители? На то, что она должна сначала выучиться, сделать карьеру, приобрести квартиру, а потом уже выходить замуж и детей рожать. В результате мы имеем поколение 40-летних несчастных женщин, которые не реализовались ни как матери, ни как женщины — они не знают, что такое домашний очаг».

И только потом о том, что «нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом ни к чему не приводит. Они либо начинают работать по иным специальностям, этот поиск себя затягивается на долгие годы и теряется детородная функция».

Что из сказанного неправда? Разве так называемая эмансипация женщин не привела к тому, что их выгнали на работу, сделали из них рабочую силу — и всё это нанесло огромный удар и по семье, и по рождаемости? А потом из женщин сделали и индивидуального потребителя, отдельную «единицу домохозяйства» — современной, воспитанной в духе феминизма женщине (посмотрим на Запад) уже вообще практически не нужна не то что семья, но даже и постоянный мужчина: слишком хлопотно. Мужчин это тоже касается — и даже в первую очередь, но мы же обсуждаем заявление, сделанное женщиной и про женщин.

Разве ориентация на образование, то есть карьеру и деньги (а диплом хотят получить именно для более успешного зарабатывания денег), не идет за счет семейных ценностей? Потому что если девушке внушают (на самом деле, конечно, не родители, тут Павлова не права — внушает общество и массовая культура), что она должна вначале состояться как самостоятельная и самодостаточная личность, то стоит ли потом удивляться, что у нее в лучшем случае будет семья с одним ребенком (банально в силу возрастных причин)? Виноваты ли в этом и мужчины? Конечно — потому что весь корень проблемы в них, но об этом чуть позже.

Но самое главное — сенатор ведь говорит, что для того, чтобы поднять рождаемость в России, гражданам «нужно провести огромную духовную и нравственную работу», «ответ лежит в духовно-нравственной сфере», «система ценностей должна быть пересмотрена».

Огромная духовная работа, естественно, не сводится и даже не начинается с того, чтобы «перестать ориентировать девушек на получение высшего образования» — тут сенатор действительно неудачно сформулировала, а вырванную из контекста фразу понесли по кочкам. Но речь идет не о том, чтобы ограничить доступ женщин к образованию (и вообще сделать женщин крайними) — а о том, чтобы изменить систему ценностей, в которой образование (а на самом деле карьера ради самостоятельности и самодостаточности) стоит выше семьи.

Если вы не понимаете, зачем вообще нужно менять систему ценностей (или считаете, что это невозможно сделать), то говорить просто не о чем — но тогда нужно сложить руки и ждать вымирания русского народа. А изменить эту систему ценностей можем только все мы вместе — народ, власть, женщины и мужчины. Особенно мужчины — потому что от их решений зависит будущее.

Кадр из видео

Никто не собирается ущемлять, закрепощать, ограничивать женщин — нужно, наоборот, освободить их, вернуть им возможность быть женщиной. То есть в первую очередь матерью — женой — хозяйкой дома. Образованной? Естественно, если получение высшего образования ей нужно для саморазвития и реализации. Работающей? Да, конечно — если для этого у нее есть желание (в том числе и потребность «переключиться» от семейной жизни), способности, потребность. Но не обязанной работать, чтобы содержать семью.

Но разве подобный ценностный переворот возможен — ведь весь путь человечества показывает, как отступает традиция и наступает сначала «просвещение», а потом и «гендерное равенство»?

Но в том и дело, что жизнь человеческих цивилизаций (а они разнообразны) показывает только то, что одни из них умирают, а другие живут. То есть одни вырождаются, теряют волю к жизни и продолжению рода (иногда вследствие неблагоприятных внешних факторов, например, завоевания соседями, иногда из-за внутренних кризисов) и исчезают — а другие борются и существуют тысячелетия. Русский народ еще достаточно молод по историческим меркам — и он имеет право на долгое и славное будущее. То есть многодетная семья не является чем-то невозможным — ни в плане морально-нравственных ценностей, ни в социально-экономическом.

Что для этого нужно сделать? В первую очередь учить новые поколения ответственности — перед семьей, народом, страной. Учить нужно в первую очередь мужчин — потому что без ответственного сильного мужчины не будет никакого возвращения женщины к семейным ценностям. Никакие претензии мужчин к «неправильно воспитанным» женщинам не принимаются, потому что такими они получились в мужском обществе, во времена, когда сами мужчины забыли про ответственность и оказались в глубоком кризисе, стали пренебрегать семейными ценностями и семьей.

Сейчас русские мужчины — по крайней мере их часть, включая самый верх — действительно озаботились будущим народа, его сохранением: то есть поняли значение семьи и многодетности. И пытаются сделать так, чтобы русские снова стали считать семью главным смыслом жизни, а в многодетности видели радость, а не угрозу. Чтобы это стало реальностью, нужно менять и сознание, и условия жизни — и делать это одновременно.

Первое проще всего было бы сделать через православие — но, увы, воцерковление не стало массовым, хотя церковь всё равно оказывает влияние на сознание народа в целом, а не только на прихожан. Никого насильно к православию не приведешь — но кто мешает оздоровлять саму атмосферу в обществе? Культ наживы, бездумного потребления — его формируют не только молодежные кумиры из соцсетей, но и немалая часть элиты. Во время войны это смотрится особенно дико — но мы всё еще живем в этих параллельных реальностях. Государство и общество должны продвигать настоящие ценности, близкие народу — служения, справедливости, ответственности, мужества, материнства… Но не через лживые ролики нанятых пиарщиков, а через поддержку и рассказ о реальных примерах и людях. И, конечно, необходимо изменение поведения — и состава — самих элит: потому что верхи должны жить теми же ценностями, что и народ.

Материальная сторона вопроса тоже сложна, но в принципе решаема — при изменении самого социально-экономического уклада. Для того чтобы женщина могла заниматься детьми и семьей, мужчина должен нормально зарабатывать — так, чтобы «слабый пол» не вынужден был становиться сильным. Но как поднять зарплаты? Это вопрос изменения экономики — в любом случае небыстрый. Но есть несколько способов повышения дохода семьи.

Например, можно и нужно субсидировать ипотеку, которая будет списываться при рождении очередного ребенка — так, чтобы после появлении третьего выплаты прекращались. Дорого для бюджета? Не дороже сохранения русского народа.

Нужно платить женщинам за то, что они занимаются домом и детьми — начиная от трех детей, они должны получать среднюю зарплату по своему региону. Дорого? Дешевле, чем потом ломать голову над тем, как на страховые выплаты одного работающего содержать двух пенсионеров.

При этом одними финансовыми мерами действительно ничего не решить — первично всегда изменение сознание, причем в данном случае и оно не даст моментальных результатов. Но сама цель — преумножение, а фактически сохранение народа — настолько важна, что невозможно представить, что мы не можем с ней справиться.

Более того, возвращение приоритета семьи и повышение рождаемости важны еще и потому, что для них необходимы изменения практически во всех сферах нашей жизни. То есть это тот самый ключевой элемент, взявшись за который мы сможем сформулировать и начать решать проблемы (накапливающиеся и очень опасные для нас) в самых разных направлениях. Это и будет настоящий переворот, настоящая русская революция — и мужская, и женская. Семейная.