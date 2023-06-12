Кризис в Судане
США и Саудовская Аравия увидели прогресс в конфликте в Судане
Выступающие в качестве посредников между сторонами суданского конфликта США и Саудовская Аравия положительно оценили 24-часовое перемирие, действовавшее с 10 июня. Об этом говорится в совместном заявлении Вашингтона и Эр-Рияда. «Вооружённые силы Судана и силы быстрого реагирования во время действия...
12 июня 2023
СМИ: стороны конфликта в Судане согласились на семидневное перемирие
Суданская армия и силы быстрого реагирования согласились на гуманитарное семидневное перемирие. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил телеканал Al Arabiya. По данным источника, стороны вооружённого конфликта подписали в городе Джидда соглашение о гуманитарном перемирии, которое вступит в силу спустя...
21 мая 2023
Конфликт в Судане: при чём тут «Вагнер» и что будет с нашей военной базой
От переворота к региональному конфликту Российское Министерство обороны эвакуировало из Судана сотрудников своих представительств, посольства и членов их семей, других граждан России. Также эвакуированы граждане стран СНГ и дружественных государств. «Четыре самолета Ил-76 военно-транспортной...
3 мая 2023
Погонщик верблюдов захватывает Судан
В субботу, 15 апреля, посреди Рамадана, суданцы проснулись от звуков выстрелов тяжелых орудий и непрекращающейся стрельбы в Хартуме. Событие невероятное для одной из самых религиозных стран Африки и вместе с тем ожидаемое. Противоречия между военными лидерами копились долгое время и, как...
16 апреля 2023