Хартум, 12 июня, 2023, 01:39 — ИА Регнум. Выступающие в качестве посредников между сторонами суданского конфликта США и Саудовская Аравия положительно оценили 24-часовое перемирие, действовавшее с 10 июня. Об этом говорится в совместном заявлении Вашингтона и Эр-Рияда.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

«Вооружённые силы Судана и силы быстрого реагирования во время действия режима прекращения огня 10 июня продемонстрировали эффективный контроль над своими войсками, что позволило доставить необходимую гуманитарную помощь… осуществить отдельные шаги для выстраивания доверия», — отметили посредники.

При этом после окончания перемирия участники конфликта вновь перешли к ожесточённым столкновениям, констатировали посредники. Они готовы возобновить переговорный процесс, если стороны продемонстрируют желание соблюдать предыдущие договорённости.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля в Судане начались боестолкновения между силами быстрого реагирования и регулярной армией. Вооружённые силы Судана поддерживают Переходный суверенный совет (правительство), а спецназ не согласен с рядом аспектов планируемой интеграции этой структуры в армию республики.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате конфликта погибли 603 человека, ещё более 5 тыс. были ранены.

26 мая Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш получил сообщение от командующего армией Судана, главы суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана с просьбой о смене спецпредставителя по этой стране Волкера Пертеса.